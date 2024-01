DIC Corp muốn rút khỏi hai dự án thành phần Khu đô thị Đại Phước

DIC Corp đã thông qua chủ trương chấm dứt góp vốn vào hai doanh nghiệp được thành lập để đầu tư các dự án thành phần của Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: DIC Corp.

Mới đây, Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) đã công bố Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.

Trước đó một ngày, HĐQT doanh nghiệp này cũng thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.

Theo đó, lãnh đạo DIC Corp được giao tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để hợp tác thực hiện các dự án và toàn quyền quyết định tất cả nội dung liên quan.

Cả hai doanh nghiệp này đều được DIC Corp góp vốn thành lập theo Nghị quyết ngày 3/11/2020, mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Đại Phước Thiên Minh và Đại Phước Thiên An có số vốn điều lệ lần lượt là 760 tỷ đồng và 2.350 tỷ đồng .

Mục đích thành lập là để hợp tác đầu tư khu đất có diện tích khoảng 45,4 ha tại các phân khu thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (tỉnh Đồng Nai).

Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, đến ngày 27/11/2020, DIC Corp lại thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai công ty này. Sau đó, DIC Corp hoàn tất chuyển nhượng vốn góp tại Đại Phước Thiên Minh cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân trong cùng năm.

Còn với Đại Phước Thiên An, tính đến ngày 30/9/2023, đơn vị này vẫn được ghi nhận là công ty con do DIC Corp sở hữu 99,96% vốn điều lệ. Điều này đồng nghĩa với việc DIC Corp chưa thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 2.349 tỷ đồng tại Đại Phước Thiên An.

Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước nằm ở khu vực Nam cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án này có diện tích 464 ha với kinh phí đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng , được khởi công từ năm 2005. Tại thời điểm cuối quý III/2023, DIC Corp ghi nhận tồn kho tại đây ở mức 1.340 tỷ đồng .

Ở một diễn biến khác, ngày 28/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 470 triệu đồng đối với DIC Corp do vi phạm trong công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch, trong đó có hành vi báo cáo sai về việc sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp thông qua phương án phát hành trái phiếu từ quý IV/2023 và trong năm 2024 nhằm huy động tối đa 2.100 tỷ đồng để đầu tư vào 3 dự án bất động sản gồm Khu đô thị du lịch Long Tân (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh (Bà Rịa - Vũng Tàu) và giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Giữa tháng 12/2023, doanh nghiệp cũng thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, tổng hạn mức vay là 2.000 tỷ đồng , bắt đầu từ quý IV/2023 với thời hạn vay 5 năm.