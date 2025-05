Diallo hướng tới chiếc cúp Europa League sau 2 lần lỡ hẹn

Diallo từng chứng kiến Manchester United thất bại trước Villarreal vào năm 2021 và Rangers gục ngã trước Eintracht Frankfurt 1 năm sau đó. Cả hai đội bóng cầu thủ này từng khoác áo đều thất bại trên chấm luân lưu.

Tuy nhiên, ở lần thứ ba góp mặt, anh quyết tâm được ra sân và tạo khác biệt. “Tôi đã thua 2 lần. Tôi cầu nguyện lần này sẽ khác,” Amad chia sẻ.

Dưới thời HLV Ruben Amorim, Diallo đang đạt phong độ cao với 10 bàn thắng. Trong đó, anh lập cú đúp vào lưới PAOK, mang về trận thắng đầu tiên cho “Quỷ đỏ” ở đấu trường châu Âu. Anh cũng ghi bàn quyết định trước Man City.

Cầu thủ 22 tuổi là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải đầy biến động của đội chủ sân Old Trafford. Vai trò linh hoạt giúp Diallo tỏa sáng ở nhiều vị trí khác nhau trong sơ đồ 3-4-3, dù từng phải vật lộn với chấn thương mắt cá và ít cơ hội thi đấu dưới thời Erik ten Hag.

Dù chưa chắc có tên trong đội hình xuất phát ở trận chung kết tới, Amad tin tưởng vào tiềm năng của mình. “Tôi tin mình có thể trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới,” anh khẳng định. Nhiều chuyên gia nhận định đây là cơ hội để anh toả sáng trên sân khấu lớn của châu Âu.

Trận chung kết Europa League giữa Tottenham và Man United sẽ diễn ra trên sân San Mamés vào rạng sáng 22/5 (giờ Hà Nội). Hai đội đang xếp ở vị trí lần lượt thứ 17 và 18 trên BXH Premier League. Vì vậy, đây là cơ hội để hai đội bóng này giành suất dự Champions League mùa giải sau.

