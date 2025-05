Cú sảy chân thế kỷ của Ajax

Trong thế giới bóng đá, đôi khi cách biệt 9 điểm chỉ là ảo ảnh của sự an toàn. Ajax học được bài học đau đớn này theo cách khắc nghiệt nhất, đánh mất ngôi vương chỉ trong vòng 5 vòng đấu cuối cùng. Không phải vì đối thủ quá mạnh, mà vì CLB đánh mất chính mình.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 30/3, khi Ajax đánh bại PSV Eindhoven 2-0 ngay trên sân khách ở vòng 27, nới rộng khoảng cách lên 9 điểm. Thời điểm đó, giới chuyên môn vội vàng trao chiếc cúp vô địch cho đội bóng thủ đô. Nhưng đó chính là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện đáng quên của Ajax - và là câu chuyện hồi sinh ngoạn mục của PSV.

Áp lực là thứ vũ khí vô hình có thể hạ gục bất kỳ gã khổng lồ nào. Wim Jonk, cựu tiền vệ từng khoác áo cả hai đội, đã chỉ ra rằng khi Ajax bắt đầu mất điểm, họ rơi vào tình trạng "tê liệt tâm lý". Đội bóng không còn giữ được bản lĩnh của ứng viên vô địch, thay vào đó là những quyết định thiếu chính xác, những pha xử lý thiếu tự tin.

Trái ngược hoàn toàn, PSV chứng tỏ được bản lĩnh thép của mình. Đội bóng này từng hứng chịu thất bại đau đớn 1-7 trước Arsenal tại Champions League, nhưng họ biết cách gạt bỏ cái tôi cá nhân, tập trung vào mục tiêu chung. Chuỗi sáu trận thắng liên tiếp trong giai đoạn quyết định không chỉ là minh chứng cho đẳng cấp chuyên môn mà còn là thước đo cho tinh thần chiến đấu.

Nếu phải chọn ra một khoảnh khắc định mệnh cho mùa giải này, có lẽ đó chính là phút 90+9 trong trận PSV gặp Feyenoord. Bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một, nhưng PSV gỡ hòa 2-2 và rồi có được bàn thắng quyết định ở phút 90+9 do công của Noa Lang - một cựu cầu thủ Ajax. Khoảnh khắc đó không chỉ thắp lên hy vọng cho PSV mà còn tạo ra cú sốc tâm lý cho Ajax.

Trớ trêu thay, Ajax cũng có phút 90+9 của riêng mình - nhưng là phút 99 đen đủi khi họ bị Groningen (đội chỉ còn 10 người) cầm hòa. Phút giây định mệnh này không chỉ khiến Ajax đánh mất 2 điểm quý giá mà còn đánh sập hoàn toàn tinh thần của cả đội bóng.

Sai lầm lớn nhất của Ajax, theo Jonk, là chiến thuật "phòng ngự để bảo vệ thành quả". Thay vì tiếp tục dâng cao và duy trì áp lực lên đối thủ, Ajax lại lùi sâu, co cụm phòng ngự - điều hoàn toàn trái ngược với DNA của một đội bóng vốn nổi tiếng với lối chơi tấn công đẹp mắt và chủ động.

Ở chiều ngược lại, PSV cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận. Họ biết khi nào cần tấn công mạnh mẽ, khi nào cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Sự linh hoạt này là yếu tố then chốt giúp họ vượt qua những thử thách khó khăn nhất trên hành trình đến với ngôi vương.

Dù vậy, mùa giải này vẫn có những điểm sáng cho Ajax. Sự trưởng thành của các tài năng trẻ như Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Brian Brobbey và Youri Baas là điều đáng ghi nhận. Sự hiện diện của Jordan Henderson, với kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà vô địch châu Âu, đã mang lại sự ổn định cần thiết trong phòng thay đồ.

Mùa giải Eredivisie 2024/25 là minh chứng sống động nhất cho câu châm ngôn "không gì là không thể" trong bóng đá. Từ vị thế cửa trên với cách biệt lớn, Ajax để PSV chạm tay vào ngôi vương nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng vượt qua khó khăn tuyệt vời.

Chín điểm cách biệt tưởng chừng đã an bài, nhưng chính những khoảnh khắc định mệnh làm thay đổi tất cả. Đây là lời nhắc nhở đanh thép dành cho bất kỳ đội bóng nào khi mơ về ngôi vương: Đừng bao giờ tự mãn, đừng bao giờ lơ là dù chỉ một giây phút. Bởi bóng đá, cuối cùng, vẫn là cuộc chiến của tinh thần, của bản lĩnh và của những phút giây quyết định định mệnh. Ajax đánh mất chính mình, và PSV đã tìm thấy sức mạnh nội tại để làm nên lịch sử.

