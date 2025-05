Thất bại của Ajax là bài học cho CLB Nam Định

Trong lịch sử bóng đá thế giới, không ít lần những đội bóng tưởng như đã nắm chắc chức vô địch lại bất ngờ đánh rơi tất cả vào những thời điểm quyết định. Một trong những ví dụ điển hình là Ajax tại Eredivisie mùa giải 2024/25.

Trước vòng 29, đội bóng thành Amsterdam dẫn đầu bảng, bỏ xa PSV tới 9 điểm. Giới chuyên môn và người hâm mộ khi đó gần như chắc chắn Ajax sẽ lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, điều không tưởng đã xảy ra.

Từ vòng 30 đến 33, Ajax bất ngờ “hụt hơi” khi chỉ giành được 2 điểm sau 4 trận (hòa 2, thua 2). Đỉnh điểm thất vọng đến ở vòng 33 khi Ajax đối đầu với Groningen, đội bóng hết động lực thi đấu và phải chơi thiếu người từ sớm. Dù dẫn 2-1 đến tận phút 90+8, Ajax vẫn để đối thủ gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng. Từ vị thế ứng viên số một, Ajax đành nhìn PSV vượt lên và lên ngôi đầy cay đắng sau đó.

Câu chuyện của Ajax là lời cảnh tỉnh cho mọi đội bóng đang ở ngưỡng cửa vinh quang. Trở lại với V.League mùa này, Nam Định đang ở một vị trí tương tự. Sau chiến thắng hủy diệt 6-1 trước HAGL ở vòng 23, đội bóng thành Nam có 48 điểm, hơn đội bám đuổi Hà Nội 5 điểm. V.League chỉ còn 3 vòng đấu và nhiều người tin rằng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã chạm một tay vào chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử.

Tuy nhiên, khoảng cách 5 điểm là không hề an toàn, đặc biệt trong một giải đấu luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ như V.League. Dù đang chiếm ưu thế cả về điểm số lẫn lịch thi đấu (chỉ phải gặp SLNA, Quảng Nam và Hà Tĩnh), Nam Định vẫn phải cẩn trọng. Bởi ở chiều ngược lại, Hà Nội tuy phải chạm trán các đội mạnh như CAHN, Thể Công Viettel và Bình Định, lại có phong độ ổn định và nhiều cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.

Trận đấu kế tiếp của Nam Định sẽ là cuộc đối đầu với SLNA, đội bóng vừa có chiến thắng 1-0 trước Hà Tĩnh. Điều này cho thấy đội bóng xứ Nghệ không hề dễ bị khuất phục dù đang ở nhóm cuối bảng. Nếu Nam Định tiếp cận trận đấu với tâm thế "cửa trên" quá sớm, khả năng đánh rơi điểm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Quan trọng hơn cả là yếu tố tâm lý. Một khi khoảng cách bị rút ngắn, áp lực từ truyền thông, người hâm mộ và chính nội tại đội bóng sẽ trở thành gánh nặng. Ajax đã sụp đổ không phải vì họ thiếu năng lực, mà bởi họ không còn giữ được cái đầu lạnh đúng lúc. Nam Định cần tránh vết xe đổ ấy.

Ở chiều tích cực, Nam Định vẫn nắm quyền tự quyết và đang có mọi yếu tố để đăng quang như phong độ ổn định, sự tự tin, lịch thi đấu thuận lợi và lực lượng đồng đều. Nhưng bóng đá không phải toán học và lợi thế không đồng nghĩa với kết quả cuối cùng.

Nếu muốn lên ngôi xứng đáng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt không chỉ phải thắng đối thủ trên sân, mà còn phải vượt qua được cái bóng kỳ vọng đang ngày một lớn dần phía sau lưng. Mọi sự lơ là lúc này đều có thể phải trả giá bằng sự cố gắng của cả mùa giải. Ba trận đấu, 270 phút và bản lĩnh, đó là thứ Nam Định cần để tránh trở thành “Ajax phiên bản V.League” và khép lại mùa giải theo cách vinh quang nhất.

