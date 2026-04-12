Địa phương đầu tiên ban hành bộ quy tắc đạo đức doanh nhân

Hải Phòng yêu cầu doanh nhân tuân thủ pháp luật, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh bền vững. Ảnh: T.L.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Bộ Quy tắc đạo đức doanh nhân, nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân phát triển theo hướng liêm chính, trách nhiệm và hội nhập, đồng thời góp phần hình thành môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nhân, người quản lý doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh tại địa phương. Bộ quy tắc được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, gắn với định hướng phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung trọng tâm của Bộ Quy tắc là yêu cầu doanh nhân tuân thủ pháp luật, đảm bảo minh bạch trong quản trị, tài chính và nghĩa vụ thuế; không tham gia hoặc dung túng các hành vi gian lận, tham nhũng, chuyển giá hay trốn thuế.

Trong quan hệ kinh doanh, doanh nhân được yêu cầu giữ chữ tín với đối tác, cung cấp thông tin trung thực cho khách hàng, bảo đảm chất lượng sản phẩm - dịch vụ, đồng thời tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng quy tắc thị trường và chuẩn mực thương mại văn minh, không trục lợi trong bối cảnh khủng hoảng hoặc thiên tai.

Bộ Quy tắc cũng đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng đối với trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động và cộng đồng. Theo đó, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn và chú trọng phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, doanh nhân được khuyến khích tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn.

Không chỉ dừng ở chuẩn mực đạo đức, Bộ Quy tắc còn hướng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, đề cao tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Doanh nhân Hải Phòng được kỳ vọng phát huy bản sắc địa phương với phong cách ứng xử thân thiện, thẳng thắn, trách nhiệm; đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần quảng bá hình ảnh thành phố.