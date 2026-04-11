"Bán lẻ với tâm huyết nghệ nhân" được xem là tôn chỉ mới trong kinh doanh. Không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, nhiều doanh nghiệp còn muốn tối ưu trải nghiệm mua hàng.

Cải thiện dịch vụ để nâng cao trải nghiệm khách hàng là bí quyết sống còn của ngành bán lẻ. Ảnh minh họa: H.W.

Ví dụ, một người yêu thích thổi sáo có thể sẽ xây dựng một phòng làm việc nhỏ để theo đuổi sở thích của mình, sau đó tuyển một vài học viên, mọi người cùng giao lưu và chia sẻ, mục đích không phải vì tiền, mà để thể nghiệm tinh thần. Cùng với sự phát triển của công nghệ Internet di động, người nghệ nhân không cần đi tìm kiếm khách hàng, mà nhiều khách hàng sẽ chủ động tìm tới sản phẩm chất lượng và nghệ nhân cung cấp sản phẩm chất lượng.

Chỉ cần nghệ nhân có tay nghề tinh xảo thì không cần lo lắng đến việc không có khách hàng. Ngoài ra, việc tiêu dùng sản phẩm hiện nay không còn chỉ dựa vào cửa hàng cố định, mà còn có thể thông qua dữ liệu lớn để thực hiện việc cung cấp, từ đó căn cứ vào nhu cầu của mỗi khách hàng để tạo ra các sản phẩm khác nhau, thực hiện đa dạng hóa nhu cầu.

Nếu doanh nghiệp muốn có năng lực cạnh tranh cốt lõi trong thời đại tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao, thì phải tiến hành đánh giá tài nguyên nghệ nhân trong tay mình. Còn đối với cá nhân, chỉ có thực sự hiểu về ngành nghề của mình, mới có năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Trước kia, mặt hàng mà chúng ta bán là hàng hóa. Trong tương lai, mặt hàng mà chúng ta bán sẽ là phương thức sống và quan niệm tiêu dùng. Người dân bắt đầu theo đuổi cuộc sống chất lượng, trong đó thể nghiệm và dịch vụ là điều quan trọng nhất. Mọi người không còn xa lạ gì với dịch vụ, song dịch vụ như thế nào mới được coi là dịch vụ tốt?

Tiêu chuẩn và quy trình như thế nào mới được xem là điều mà một dịch vụ tốt cần có? Trong thời đại tiêu dùng sản phẩm chất lượng, doanh nghiệp chỉ có dùng trái tim để giải quyết những vấn đề này, mới có thể xây dựng được mô hình “bán lẻ với tâm huyết nghệ nhân” khiến người dùng hài lòng.

“Bán lẻ với tâm huyết nghệ nhân” là gì? Đối với những doanh nghiệp muốn thực hiện tiêu dùng sản phẩm chất lượng, “bán lẻ với tâm huyết nghệ nhân” chính là yêu cầu nhân viên phải tạo ra hàng hóa có chất lượng hoàn hảo, còn đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm chất lượng, đó chính là cung cấp thể nghiệm và dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Công ty dịch vụ sẽ trở thành công ty nền tảng chính nhất ở thị trường tương lai. Hàng hóa chỉ là phương tiện truyền đạt của thời đại tiêu dùng sản phẩm chất lượng, cái mà đa số các công ty bán chủ yếu là phương thức sống và quan niệm tiêu dùng. Người dùng nhìn thì có vẻ là đang mua sắm hàng hóa, trên thực tế lại quan tâm đến thể nghiệm và dịch vụ hơn.

“Bán lẻ với tâm huyết nghệ nhân” là mô hình bán hàng chính của thị trường trong tương lai, đi đầu sẽ là các lĩnh vực như các mặt hàng xa xỉ, giáo dục, sức khỏe và du lịch.

Một điểm cần nói rõ là, các doanh nghiệp muốn thực hiện việc nâng cấp dịch vụ nhanh chóng, thì trước tiên phải tiến hành cải cách hệ thống phúc lợi tiền lương cho nhân viên. Xu hướng mua sắm qua internet dần mở rộng, nhưng thu nhập của nhân viên chuyển phát nhanh vẫn ở mức thấp. Đối với ngành thương mại điện tử, nhân viên chuyển phát nhanh là mắt xích quan trọng nhất để thực hiện việc nâng cấp dịch vụ.

Bởi vậy, chỉ có tăng tiền lương và thỏa mãn nhu cầu tinh thần của nhân viên chuyển phát nhanh, mới có thể khiến họ truyền đạt cảm giác hạnh phúc tới mỗi khách hàng trong quá trình làm việc.