Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí

Báo chí là vũ khí sắc bén tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái; đồng thời huy động đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh bằng sự tương tác với bạn đọc.

Sáng 21/5, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyên đề “Cung cấp thông tin phục vụ các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.”

Tại tọa đàm, các chuyên gia đã giới thiệu, trao đổi trực tiếp với các phóng viên, biên tập viên tham gia tuyến tin, bài chính luận tại các Ban Biên tập tin nguồn, toà soạn báo của Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội.

Vũ khí tuyên truyền sắc bén

Phát biểu đề dẫn, Trưởng nhóm chuyên gia 35, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn cho hay thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò quan trọng, được Ban chỉ đạo 35 của Thông tấn xã Việt Nam rất chú trọng.

Theo nhà báo Trần Tiến Duẩn, hiện nay trong kỷ nguyên thông tin, các thế lực thù địch không từ bất cứ thủ đoạn nào, triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền chống phá Việt Nam trên nhiều mặt trận, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

Các thế lực thù địch thường đăng tải nội dung xuyên tạc và phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, hình ảnh lãnh tụ và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc các chính sách liên quan về tôn giáo, các vấn đề dân chủ, nhân quyền, các vấn đề về dân tộc.

Bên cạnh đó, các đối tượng này cũng lợi dụng một số sai sót yếu kém trong quản lý, điều hành để khoét sâu, thổi phồng rồi phủ định sạch trơn đường lối, chính sách của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, thậm chí giả mạo các tài khoản của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tung tin xấu độc, tạo khoảng trống niềm tin trong dư luận, bịa đặt, tung tin giả gây chia rẽ nội bộ, mất ổn định xã hội.

Thành viên Ban chỉ đạo 35, Trưởng nhóm chuyên gia 35, Tổng biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn trao đổi về “Thực tiễn và kinh nghiệm thông tin phản bác trên mạng xã hội”. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Đáp lại những luận điệu xuyên tạc, hệ thống báo chí, trong đó có báo điện tử đã tận dụng ưu thế đưa tin nhanh, đa phương tiện, để trở thành vũ khí sắc bén tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái; đồng thời là diễn đàn huy động được đông đảo lực lượng tham gia vào cuộc đấu tranh này bằng sự tương tác đa chiều với bạn đọc.

Có thể nói, trên mặt trận đấu tranh chống “diễn biến hòa bình,” báo chí đã phát huy thế mạnh nổi trội, và ngày càng xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân. Song, một số cơ quan báo chí chưa thật sự chủ động, nhạy bén và sắc sảo trong phản bác thông tin sai trái, thù địch.

Nhiều báo ưu tiên xu hướng, lượt truy cập hơn nội dung phản bác, định hướng thông tin, khả năng xử lý các sự kiện “nóng,” vấn đề “nhạy cảm” còn chậm, thiếu tính dẫn dắt dư luận, thiếu các tác phẩm báo chí có chiều sâu lý luận và thực tiễn để đấu tranh trực diện với luận điệu xuyên tạc, vu khống. Tính định hướng, sức lan tỏa và hiệu quả phản bác trên không gian mạng ở một số thời điểm chưa cao.

Từ thực tiễn đó, nhà báo Trần Tiến Duẩn cho rằng thách thức đặt ra là cần nâng cao chất lượng nội dung, tính chiến đấu, khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả truyền thông của báo chí điện tử trong môi trường số.

“Khi người viết hòa quyện ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ đời sống, đồng thời sử dụng những lập luận đanh thép, luận cứ, luận điểm rõ ràng thì bài viết sẽ có giá trị tuyên truyền rất cao”, nhà báo Trần Tiến Duẩn nói.

'Xây' song hành với 'chống'

Là một trong những cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam, Báo Điện tử VietnamPlus đã chủ động xây dựng nhiều chuyên đề, tuyến bài đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Gợi ý giải pháp tuyên truyền, nhà báo Trần Tiến Duẩn cho rằng đội ngũ người làm báo cần thường xuyên cập nhật và nắm vững quan điểm thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Cơ quan báo chí cần phải tổ chức thông tin kịp thời, cần quan tâm đến liều lượng, tính toán thời điểm một cách hợp lý, chủ động trong việc phân tích và dự báo tình hình. Cùng với đó, cần hiểu rõ phương thức hoạt động của các phương tiện truyền thông, các đối tượng đồng thời tăng cường trao đổi, xây dựng cơ chế phối hợp thông tin với các đơn vị liên quan.

Thành viên nhóm chuyên gia 35, Trưởng Ban Biên tập tin Kinh tế Lê Thị Thanh Huyền trao đổi về “Nhận diện và phản bác những thông tin xuyên tạc về kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay”. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Cùng trao đổi về vấn đề này, thành viên nhóm chuyên gia 35, Trưởng Ban Biên tập tin Kinh tế (Thông tấn xã Việt Nam) Lê Thị Thanh Huyền cho rằng tuyên truyền, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trong lĩnh vực kinh tế là một thách thức lớn đối với người viết, bởi kinh tế là lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, chẳng hạn như các vấn đề hạn chế xe xăng, siết quản lý vỉa hè, giải tỏa nhà dân để thực hiện các dự án phát triển… đang được người dân quan tâm đồng thời cũng là cái cớ để các lực lượng thù địch tung tin xuyên tạc.

Theo nhà báo Thanh Huyền, lợi dụng những cảm xúc khi người dân phải rời khỏi nơi sinh sống lâu năm của gia đình, những bất cập do chính sách chưa theo kịp thực tế, đã có nhiều thông tin bịa đặt, làm quá lên để kích động dư luận.

“Trước tiên, người viết bài cần chọn vị trí của mình, là người cung cấp thông tin hay là người đưa ra bình luận, từ đó có thể đánh trúng vấn đề, khéo léo lựa chọn từ ngữ để có cách viết thuyết phục, chặt chẽ, vừa có sự thông cảm, thấu hiểu với người dân, vừa khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, chính sách”, nhà báo Thanh Huyền nhấn mạnh.

Gợi ý các giải pháp “thực chiến,” Giám đốc Trung tâm nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) Lê Xuân Thành đưa ra mô hình xây dựng tuyến thông tin 70% “xây” và 30% “chống” với mục tiêu là lan tỏa thành tựu, những câu chuyện nhân văn, tốt đẹp đồng thời bẻ gãy trực diện tin giả, các thủ đoạn chống phá.

Nhà báo Lê Xuân Thành cũng đưa ra cách nhận diện fake news (tin giả), video do AI dàn dựng cùng các thủ đoạn thao túng thông tin tinh vi của các thế lực thù địch.

Dẫn chứng thực tế, nhà báo Lê Xuân Thành nhắc đến tuyến thông tin về một vụ án nghiêm trọng, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin xuyên tạc về năng lực của cơ quan chức năng khi vây bắt tội phạm nguy hiểm. Sau đó, ngay khi bắt được tội phạm, phóng viên đã thực hiện video dọc (quay bằng điện thoại) với dung lượng chỉ 10 giây để trấn an dư luận và cũng đập tan luận điệu xuyên tạc, sau đó mới thực hiện bài viết, sản phẩm thông tin chuyên sâu hơn.

Thành viên Ban chỉ đạo 35, Giám đốc Trung tâm nội dung số và Truyền thông Lê Xuân Thành trao đổi về "Nhận diện video xuyên tạc và đấu tranh phản bác trên nội dung số”. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Từ đó, nhà báo Lê Xuân Thành cho rằng cơ quan báo chí cần có chiến lược thông tin tức thời và dài hạn, những sản phẩm, loại hình báo chí khác nhau, phân phối trên những nền tảng khác nhau để có hiệu quả tuyên truyền tốt nhất.

Tại Tọa đàm, nhà báo Trần Ngọc Tú, thành viên nhóm chuyên gia 35, Trưởng Ban Biên tập tin Trong nước (Thông tấn xã Việt Nam) đã đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên trang thông tin “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch” (gọi tắt là Chuyên trang 35), tại địa chỉ https://happyvietnam.vnanet.vn.

Nhà báo Trần Ngọc Tú nêu cách tiếp cận các chủ đề đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, một số khó khăn khi thực hiện đề tài và những giải pháp gợi mở. “Với tinh thần chủ động, mỗi phóng viên, đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam không né tránh những vấn đề nhạy cảm mà dư luận quan tâm, cần tiếp cận dưới quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông tin đảm bảo chính xác, toàn diện, nhân văn và kiến tạo phát triển”, nhà báo Trần Ngọc Tú nêu rõ.