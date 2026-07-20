Địa phương có điều kiện sẽ giảm 50% đầu mối trường học

Các địa phương có điều kiện thuận lợi sẽ giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Theo công văn ngày 20/7, Thủ tướng yêu cầu các địa phương sắp xếp lại hệ thống trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập.

Cụ thể, các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS.

Việc sắp xếp bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 6/9.

Trước đó, văn bản ngày 10/7 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập hoàn thành trước 30/8, rút ngắn 8 tháng so với hướng dẫn của Bộ GD&ĐT hồi đầu tháng 7.

Đối với trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập, Thủ tướng yêu cầu thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình.

Mô hình 1 là trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu, điểm trường. Mô hình 2 là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau.

Cơ cấu nhân sự trường lớn sau sắp xếp gồm một hiệu trưởng, các hiệu phó; một bộ phận hành chính nhân sự như kế toán, thủ quỹ, văn thư dùng chung; nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; tổ chuyên môn phù hợp với phân hiệu, điểm trường.

Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, cấp học, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất ở vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ được giải thể để hình thành các trường nội trú, bán trú cho học sinh tại điểm trường chính. Nơi nào chưa chuẩn bị được cơ sở vật chất thì sớm hoàn thiện, đảm bảo sắp xếp cho năm học sau.

Thủ tướng lưu ý không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà.