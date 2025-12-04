Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Địa chấn tại Premier League

  Thứ năm, 4/12/2025 05:12 (GMT+7)
Rạng sáng 4/12, chủ nhà Leeds đánh bại Chelsea 3-1 ở vòng 14 Premier League.

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn nhận định Chelsea sẽ giành 3 điểm trước đối thủ ngụp lặn ở cuộc đua trụ hạng và đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới cấp CLB lại có màn trình diễn thảm họa với 3 bàn thua và chỉ vớt lại chút danh dự nhờ pha lập công của Pedro Neto.

Ngay trong hiệp một, Chelsea cầm bóng 73% nhưng lại để Leeds dẫn 2-0. Ngay phút thứ 6, mành lưới đội khách rung lên sau pha đánh đầu dũng mãnh của Jaka Bijol. Đến phút 43, ngôi sao người Nhật Bản, Ao Tanaka làm khán đài Elland Road vỡ òa cảm xúc với cú "nã đại bác" từ khoảng cách 25 m, không cho Robert Sanchez cơ hội cản phá, đồng thời giúp "The Whites" bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn.

Chelsea anh 1

Leeds quật ngã đối thủ đang đua vô địch.

Sang hiệp hai, Chelsea cố gắng vùng lên nhưng những gì "The Blues" làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số ở phút 50 do công của Pedro Neto. Thảm họa đến với CĐV đội bóng London ở phút 72, khi trung vệ Tosin Adarabioyo có pha xử lý nghiệp dư trong vùng cấm, tạo cơ hội cho tiền đạo chủ nhà ập vào cướp bóng. Sanchez nỗ lực cản phá nhưng không thể làm gì hơn trước tình huống đá bồi của Calvert-Lewin.

Đội khách buông xuôi sau bàn thua thứ 3, qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại ở mọi đấu trường. Kết quả này khiến thầy trò HLV Enzo Maresca giậm chân ở vị trí thứ 4 với 24 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm. Ở chiều ngược lại, Leeds chấm dứt chuỗi trận thua và tạm thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ".

