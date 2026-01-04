Địa chấn ở cúp châu Phi 2025

Chơi thiếu người suốt phần lớn thời gian, Mali vẫn quật ngã Tunisia trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 rạng sáng 4/1 để tạo nên một trong những khoảnh khắc điên rồ nhất cúp châu Phi.

Mali giành quyền vào tứ kết cúp châu Phi 2025.

Tại sân Mohammed V ở Casablanca, mọi lợi thế dường như đứng về phía Tunisia. Phút 26, hậu vệ Woyo Coulibaly của Mali nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp gầm giày vào Hannibal Mejbri. Từ đó, thế trận nghiêng hẳn về “Đại bàng Carthage”. Họ cầm bóng nhiều hơn, dồn ép mạnh hơn và chờ đợi thời khắc kết liễu.

Thời khắc ấy đến ở phút 88. Elias Saad treo bóng chuẩn xác để Firas Chaouat bật cao đánh đầu tung lưới Mali. Khán đài vỡ òa. Hơn 40.000 cổ động viên tại Casablanca, phần lớn ủng hộ Tunisia, tin rằng vé tứ kết đã nằm gọn trong tay đội bóng Bắc Phi.

Nhưng bóng đá châu Phi chưa bao giờ chịu khuất phục trước những kịch bản an toàn. Phút 96, khi trận đấu đã trôi vào vùng bù giờ cuối cùng, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Yassine Meriah để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Lassine Sinayoko lạnh lùng thực hiện cú đá, bất chấp thời gian chờ VAR kéo dài và áp lực từ khán đài. Tỷ số được san bằng 1-1. Trận đấu bước vào hiệp phụ trong cơn mưa nặng hạt.

Tunisia cố gắng dồn ép trong hai hiệp phụ, nhưng đôi chân họ nặng trĩu. Mali, với 10 người, phòng ngự bằng tất cả những gì còn lại. Khi Chaouat đưa bóng vào lưới lần thứ hai, cờ việt vị đã cướp đi hy vọng cuối cùng của Tunisia.

Loạt luân lưu mở ra một màn kịch mới. Đội trưởng Yves Bissouma đá hỏng ngay lượt đầu cho Mali. Nhưng thủ môn Djigui Diarra biến mình thành người hùng. Anh cản phá liên tiếp hai cú sút của Elias Achouri và Mohamed Ali Ben Romdhane.

Ali Abdi của Tunisia cũng không thắng được sức ép. Và khi El Bilal Toure bước lên, ký ức về cú sút hỏng ở vòng bảng không còn ám ảnh. Bóng nằm gọn trong lưới. Mali thắng 3-2.

Đó không chỉ là một chiến thắng. Đó là tuyên ngôn của tinh thần châu Phi. Mali chưa từng vô địch cúp châu Phi, nhưng đêm Casablanca này cho thấy họ không đến Morocco để làm nền. Phía trước là Senegal, nhà vô địch 2022. Và sau “địa chấn” mang tên Tunisia, chẳng ai còn dám xem Mali chỉ là kẻ đóng vai phụ.