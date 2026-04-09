Đi xe limousine không thắt dây an toàn, loạt hành khách bị phạt

Qua thiết bị giám sát hành trình, CSGT phát hiện nhiều hành khách xe limousine không thắt dây an toàn trên cao tốc Khánh Hòa.

Ngày 8/4, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, những ngày qua đơn vị đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp hành khách không thắt dây an toàn khi lưu thông trên các tuyến cao tốc qua tỉnh Khánh Hòa.

Các vi phạm được ghi nhận thông qua thiết bị giám sát hành trình trên xe khách kết hợp kiểm tra đột xuất, chủ yếu xảy ra trên các xe limousine và xe 16 chỗ. Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản 5 tài xế chở hành khách không thắt dây an toàn và xử lý 15 hành khách vi phạm.

Thiết bị giám sát hành trình ghi lại cảnh nhiều hành khách không thắt dây an toàn.

Tại trạm thu phí Suối Dầu (cao tốc Nha Trang - Cam Lâm), tài xế N.V.V. (47 tuổi, trú Đồng Nai) bị xử phạt do để nhiều hành khách không thắt dây an toàn, với mức phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Các hành khách vi phạm cũng bị lập biên bản, mức phạt từ 350.000 đến 400.000 đồng/người.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo, việc thắt dây an toàn không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là biện pháp bảo vệ trực tiếp tính mạng của hành khách khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian gần đây tình trạng tài xế, hành khách và người ngồi sau không thắt dây an toàn khi đi xe khách, ô tô, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, đang trở thành thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cụ thể, lúc 15h40 ngày 4/4, tổ công tác đội 6 dừng kiểm tra xe khách do tài xế N.T.T. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm lái, chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 hành khách không thắt dây an toàn và lập biên bản xử lý đối với cả tài xế và các hành khách vi phạm.

Theo đó, tài xế sẽ bị lập biên bản hành vi "chở người trên xe không thắt dây an toàn", sẽ bị phạt 900.000 đồng. Mỗi hành khách bị lập biên bản hành vi "người được chở trên xe không thắt dây an toàn", sẽ phạt 375.000 đồng/người.