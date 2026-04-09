Đi xe limousine không thắt dây an toàn, loạt hành khách bị phạt

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:20 (GMT+7)
Qua thiết bị giám sát hành trình, CSGT phát hiện nhiều hành khách xe limousine không thắt dây an toàn trên cao tốc Khánh Hòa.

Ngày 8/4, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, những ngày qua đơn vị đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp hành khách không thắt dây an toàn khi lưu thông trên các tuyến cao tốc qua tỉnh Khánh Hòa.

Các vi phạm được ghi nhận thông qua thiết bị giám sát hành trình trên xe khách kết hợp kiểm tra đột xuất, chủ yếu xảy ra trên các xe limousine và xe 16 chỗ. Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản 5 tài xế chở hành khách không thắt dây an toàn và xử lý 15 hành khách vi phạm.

Thiết bị giám sát hành trình ghi lại cảnh nhiều hành khách không thắt dây an toàn.

Tại trạm thu phí Suối Dầu (cao tốc Nha Trang - Cam Lâm), tài xế N.V.V. (47 tuổi, trú Đồng Nai) bị xử phạt do để nhiều hành khách không thắt dây an toàn, với mức phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Các hành khách vi phạm cũng bị lập biên bản, mức phạt từ 350.000 đến 400.000 đồng/người.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo, việc thắt dây an toàn không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là biện pháp bảo vệ trực tiếp tính mạng của hành khách khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian gần đây tình trạng tài xế, hành khách và người ngồi sau không thắt dây an toàn khi đi xe khách, ô tô, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, đang trở thành thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cụ thể, lúc 15h40 ngày 4/4, tổ công tác đội 6 dừng kiểm tra xe khách do tài xế N.T.T. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm lái, chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 hành khách không thắt dây an toàn và lập biên bản xử lý đối với cả tài xế và các hành khách vi phạm.

Theo đó, tài xế sẽ bị lập biên bản hành vi "chở người trên xe không thắt dây an toàn", sẽ bị phạt 900.000 đồng. Mỗi hành khách bị lập biên bản hành vi "người được chở trên xe không thắt dây an toàn", sẽ phạt 375.000 đồng/người.

Lời khai tài xế vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người chết

Sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tài xế Trần Thanh Sơn đã được đưa về trụ sở Công an xã Hòa Thắng để làm việc, kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy.

47:2806 hôm qua

4 người tử nạn còn rất trẻ, có 2 anh em ruột

Cơ quan chức năng thông tin ban đầu về danh tính 4 người tử nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng.

48:2879 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Minh Minh/VTC News

    Đọc tiếp

    Mang 8 binh son di... ve bay o TP.HCM hinh anh

    Mang 8 bình sơn đi... vẽ bậy ở TP.HCM

    45 phút trước 06:17 9/4/2026

    0

    Dù từng bị xử phạt hành chính, một người đàn ông trẻ vẫn tiếp tục mang theo nhiều bình sơn, lén phun vẽ lên nhà dân ở trung tâm TP.HCM chỉ để “thỏa mãn sở thích cá nhân”.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

