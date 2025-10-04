Di sản đương đại tại không gian Marriott Residences phiên bản đặc biệt

Các tác phẩm của Hom Nguyen truyền tải thông điệp về sự đổi mới, tự do và niềm tin vào tương lai, trong khi tranh của Cyril Kongo khắc họa tinh thần kết nối xuyên văn hóa, đề cao tính sáng tạo và khả năng đối thoại quốc tế trong nghệ thuật đương đại. Ngược lại, các căn hộ thuộc dòng thời gian “tương lai” sở hữu tầm nhìn mở rộng về phía sông Sài Gòn, bán đảo Thủ Thiêm và khu vực CBD hiện hữu, nơi ánh sáng đô thị trở thành biểu tượng cho một tương lai đang thành hình, mang theo khát vọng hội nhập và tinh thần thời đại mới. Nổi bật trong không gian là tác phẩm “Les Portes du Paradis” của Cyril Kongo, sử dụng kỹ thuật graffiti để khắc họa hành trình khám phá thế giới và thể hiện khát vọng tự do, kết nối đa văn hóa và mở rộng tầm nhìn - biểu tượng cho vẻ đẹp tráng lệ và tinh thần hội nhập toàn cầu. Xuyên suốt hành trình trải nghiệm, dàn khách mời là siêu mẫu Lan Khuê, NTK Adrian Anh Tuấn, doanh nhân Sơn Đoàn... được trực tiếp cảm nhận chất lượng hoàn thiện của từng căn hộ trong BST Marriott Residences phiên bản đặc biệt, từ vật liệu, thiết bị, tổ chức công năng đến tiêu chuẩn vận hành theo chuẩn Marriott toàn cầu. Việc cảm nhận không gian sống trong một bối cảnh nghệ thuật được giám tuyển kỹ lưỡng giúp khách hàng hình dung rõ hơn về triết lý sống hàng hiệu: Sống giữa di sản, sống có chọn lọc, sống với những giá trị được kế thừa và truyền lại cho thế hệ sau.