Đi metro, người dân Anh được tặng sách miễn phí

Hàng nghìn cuốn sách được đặt trên ghế tàu điện và phát tại các điểm trung chuyển xe buýt ở Greater Manchester (Anh) nhằm khuyến khích thói quen đọc và nâng cao sức khỏe tinh thần.

Hàng nghìn cuốn sách được đặt trên ghế tàu điện và phát tại các điểm trung chuyển xe buýt ở Anh. Ảnh: BBC.

Theo BBC, tổng cộng 8.000 cuốn sách được trao tặng miễn phí cho hành khách tại Greater Manchester (Anh) trong hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10. Trong đó, 6.000 cuốn được đặt trên các chuyến tàu điện thuộc mạng lưới metro, số còn lại được phát tại các điểm trung chuyển xe buýt.

Sách được đặt lên ghế những chuyến tàu đầu tiên rời depot trong ngày để hành khách có thể dễ dàng lựa chọn khi lên tàu. Các đầu sách thuộc nhiều thể loại như truyện tranh, sách thiếu nhi, thể thao và tiểu thuyết trinh thám.

Theo Oldham Evening Chronicle, hoạt động có sự phối hợp của Read Manchester, cơ quan vận tải Greater Manchester và Thư viện Greater Manchester. Hành khách có thể mang sách về nhà hoặc để lại cho người khác đọc sau khi hoàn thành. Tại các điểm trung chuyển xe buýt, nhân viên thư viện còn giới thiệu những dịch vụ dành cho độc giả ở nhiều độ tuổi.

Chương trình nằm trong chiến dịch Take 10 to Read, khuyến khích mọi người dành ít nhất 10 phút/ngày để đọc sách. Read Manchester, chương trình hợp tác giữa Hội đồng thành phố Manchester và National Literacy Trust, đã triển khai chiến dịch từ năm 2018.

Bà Shazia Butt, thành viên phụ trách lĩnh vực thư viện của Hội đồng thành phố Manchester, cho rằng sức khỏe tinh thần có ý nghĩa với mọi người, bất kể tuổi tác. Bà dẫn các nghiên cứu cho thấy việc dành 10 phút/ngày để đọc sách có thể tạo ra tác động tích cực đến cảm xúc.

Trong khi đó, bà Jill Connolly, quản lý dự án cấp cao tại National Literacy Trust, nhận định đọc sách có thể giúp con người thư giãn, cải thiện tâm trạng và kết nối với người khác.

Theo trang I Love Manchester, chiến dịch cũng hướng đến việc giúp mọi người khám phá sở thích đọc qua nhiều hình thức. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Anh triển khai Năm Đọc sách Quốc gia 2026 nhằm khuyến khích người dân tiếp cận sách và xây dựng thói quen đọc.

Một nghiên cứu được National Literacy Trust thực hiện trên hơn 52.000 trẻ em và thanh thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi cho thấy những người yêu thích đọc sách, đọc hàng ngày và tự tin với khả năng đọc có xu hướng báo cáo mức độ an sinh tinh thần cao hơn.