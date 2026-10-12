Cô gái bán yên lưng cho gà cưng

Kể từ ngày làm công việc ngoài giờ này, Jill đã bán được sản phẩm cho những người nuôi gà ở tất cả 50 bang và bốn châu lục.

Yên lưng cho gà cưng

Một phụ nữ người Oregon đã phát minh ra một sản phẩm độc đáo với chi phí sản xuất có thể nói là 0 đôla Mỹ.

Bạn từng nuôi thú cưng chưa? Jill Bong ở Oregon có một con thú cưng, nhưng nó không phải là chó hay mèo… mà là một con gà tên Speck. Chú gà Speck đã khiến cuộc sống của Jill và gia đình có thêm nhiều màu sắc, cho tới một ngày u ám nọ khi chú rời bỏ cuộc sống, gây ra nỗi buồn đau cho cả gia đình.

Nguyên nhân là bởi Speck bị rụng lông. Hả? Đúng vậy, gà chết vì lý do này rất nhiều, nhưng vấn đề thường có thể được phòng tránh bởi một món đồ đặc biệt gọi là “yên”, hay “áo gile” mặc cho gà.

Ý tưởng sáng tạo tới từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Ảnh: Amazing Stories.

Để tưởng nhớ Speck, và để bảo vệ mạng sống cho những con gà khác, Jill đã quyết định sẽ phát triển một loại yên gà mới. Các loại yên gà bày bán trên thị trường đều có một một lỗi chung gây phiền toái: Nó phải được giặt thường xuyên. Vì vậy, đa số người nuôi gà thường không dùng yên, nghĩa là đám gà của họ cũng rất dễ mắc phải những vấn đề đã quật ngã Speck.

Thiết kế sáng tạo của Jill sử dụng vật liệu vinyl, thế nên chúng không cần giặt, mà chỉ cần phun nước hoặc lau sạch là được. Sau một năm thử nghiệm trên đàn gà tám chục con của mình, sản phẩm Chicken Armor của Jill đã chính thức được bày bán công khai, và cả trên trang web riêng. Bên cạnh sứ mệnh giúp những người nuôi gà tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nhờ cải tiến trong thiết kế, Chicken Armor còn có giá thành thấp hơn giá trung bình của các mẫu yên khác trên thị trường.

Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng yên gà (còn được gọi là “gile” cho gà) đã xuất hiện từ lâu. Khi Jill đăng ký bằng sáng chế cho phiên bản của mình, cô phát hiện ra có người đã được cấp bằng cho một mẫu thiết kế khác - từ tận năm 1910!

Chi phí để vận hành cũng rất thấp. Jill chủ yếu phải chi trả cho khâu đóng gói và vận chuyển khi khách đặt hàng. Đa số người nuôi gà không chỉ nuôi một con. Họ có xu hướng chăm cả đàn, hoặc ít nhất phải 65 con. Một chiếc yên gà chỉ tốn 2,5 đôla Mỹ, và Jill bán gói 100 chiếc với giá 75 đôla Mỹ. Nhờ hình thức bán buôn ấy, Chicken Armor đã mang về lợi nhuận khoảng 500 đến 3.000 đôla Mỹ mỗi tháng, phụ thuộc vào mùa hoặc khả năng tiếp nhận của truyền thông.

Kể từ ngày làm công việc ngoài giờ này, Jill đã bán được sản phẩm cho những người nuôi gà ở tất cả 50 bang và bốn châu lục. Cô còn được xuất hiện trên rất nhiều phương tiện truyền thông như đơn vị Associated Press, tờ New York Times và cả ABC News.

Nếu muốn mua một sản phẩm cho gà nhà mình, bạn biết phải mua ở đâu rồi đấy. Và nếu đã sẵn sàng “tung cánh”, bạn cũng có thể tự vạch ra một dự án cho riêng mình.