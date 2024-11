Di Maria vượt thời gian để làm nên lịch sử

Ở tuổi 36, khi nhiều cầu thủ cùng thế hệ đã rời sân chơi đỉnh cao, Di Maria vẫn sải bước tự tin trên sân cỏ, tỏa sáng rực rỡ như ngọn lửa không tàn. Trong màu áo Benfica, Di Maria không chỉ tiếp tục trình diễn những pha bóng xuất sắc, mà còn khẳng định là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Champions League.

Với phong độ chói sáng trong màu áo Benfica tại Champions League mùa này, Di Maria mang lại những khoảnh khắc kỳ diệu, tiếp tục khẳng định giá trị của một ngôi sao lớn ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

41 pha kiến tạo tại Champions League - một cột mốc đáng kinh ngạc đưa Di Maria vào danh sách những chân chuyền hay nhất mọi thời đại. Chỉ kém Cristiano Ronaldo một kiến tạo và vượt Lionel Messi một lần dọn cỗ, thành tích này cho thấy sự ổn định phi thường của cầu thủ người Argentina trong suốt sự nghiệp.

Di Maria chưa bao giờ gắn bó với vai trò trung tâm tấn công cố định. Khả năng thích nghi ở mọi vị trí từ tiền vệ cánh, hộ công đến tiền vệ trung tâm khiến anh trở thành cầu thủ đa năng hiếm có. Từ những đường chuyền tinh tế, chọc khe sắc bén đến đá phạt chuẩn xác, Di Maria hiện thân của sự sáng tạo không giới hạn.

Giới chuyên môn cho rằng Di Maria sắm vai cầu thủ toàn diện, sở hữu khả năng kiến tạo tuyệt vời cùng tầm nhìn chiến thuật sắc sảo. Cựu ngôi sao Real Madrid không chỉ là người cung cấp những đường chuyền chất lượng, mà còn là linh hồn của hàng tiền vệ, biến mọi thứ trở nên mượt mà hơn.

Những pha bóng của tiền vệ người Argentina ngoài việc mang lại giá trị về mặt số liệu thống kê, còn tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ, làm say đắm lòng người hâm mộ. Khi Di Maria vung chân, tất cả như chờ đợi điều kỳ diệu xuất hiện.

Không ai có thể phủ nhận rằng tuổi tác có thể ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ. Nhưng Di Maria, ở tuổi 36, đang làm lu mờ mọi hoài nghi. Trong 5 trận đấu gần nhất của Benfica trên mọi đấu trường, ngôi sao người Argentina ghi 3 bàn thắng và đóng góp thêm 3 pha kiến tạo.

Điểm nhấn lớn nhất phải kể đến trận đấu với Porto tại giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, nơi Di Maria lập cú đúp để giúp Benfica giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 4-1. Sự sắc bén trong các pha xử lý của anh, từ cách di chuyển khôn ngoan, chọn vị trí dứt điểm cho đến khả năng đọc trận đấu, cho thấy một cầu thủ ở đỉnh cao về mặt trí óc dù thể lực đã không còn như thời thanh xuân.

Rạng sáng 28/11 (giờ Hà Nội), Di Maria một lần nữa chứng minh giá trị. Trong trận đấu gặp Monaco tại League Phase Champions League, Benfica rơi vào thế khó khi bị dẫn 2-1. Nhưng rồi, chỉ trong 10 phút cuối cùng, Di Maria thực hiện hai pha kiến tạo tuyệt vời, góp công lớn giúp đội bóng Bồ Đào Nha lội ngược dòng thắng 3-2.

Pha kiến tạo đầu tiên là một đường chuyền dọn cỗ chính xác đến từng centimet, giúp đồng đội dễ dàng đệm bóng vào lưới. Pha kiến tạo thứ hai thậm chí còn đáng nhớ hơn, khi anh thực hiện một đường chuyền sắc lẹm từ cánh trái, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Monaco, để mang về bàn thắng quyết định.

Với khả năng thích nghi tuyệt vời, Angel Di Maria khẳng định mình là một trong những cầu thủ đa năng nhất thế giới. Từ Rosario Central đến các đội bóng hàng đầu châu Âu, anh luôn chứng tỏ được giá trị và trở thành một biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng chiến thắng.

Hành trình của ngôi sao người Argentina từ quê nhà đến các đội bóng hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus, và giờ đây là Benfica, là minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ. Thành công tại Benfica không chỉ là một chương mới trong sự nghiệp huyền thoại của anh, mà còn là câu chuyện cảm hứng về việc theo đuổi đam mê và khát vọng bất chấp tuổi tác.

Trong bối cảnh Benfica nỗ lực giành vé vào vòng knock-out Champions League, Di Maria là ngọn hải đăng dẫn đường. Phong độ ấn tượng của anh giúp đội bóng vượt qua thời khắc khó khăn, lan tỏa tinh thần chiến đấu cho các đồng đội trẻ.

Với phong độ hiện tại, Di Maria viết tiếp những trang cuối cùng của sự nghiệp đầy rực rỡ. Dù anh có vượt qua Ronaldo về số pha kiến tạo hay không, điều đó có lẽ không quá quan trọng. Những đóng góp của cựu ngôi sao Real Madrid trên sân cỏ, khoảnh khắc thăng hoa và cả tinh thần chiến đấu bền bỉ mới là di sản anh để lại cho bóng đá thế giới.

Người hâm mộ Benfica và bóng đá nói chung chắc chắn sẽ còn được thưởng thức thêm những màn trình diễn đỉnh cao từ “thiên thần” này. Và khi ngày chia tay sân cỏ đến gần, Di Maria sẽ luôn được nhớ đến như một nghệ sĩ thực thụ, một người đã mang lại những khoảnh khắc kỳ diệu nhất trên sân cỏ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.