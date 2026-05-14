Di Maria nổi giận giữa bê bối bóng đá Argentina

Angel Di Maria phản pháo gay gắt Chủ tịch Racing sau phát biểu cho rằng bóng đá Argentina đã “mục ruỗng” vì những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Di Maria cho rằng nhiều đội bóng lớn không chấp nhận thực tế khi các CLB tỉnh lẻ bắt đầu cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Bóng đá Argentina tiếp tục dậy sóng sau thất bại 1-2 của Racing Club trước Rosario Central ở hiệp phụ. Sau trận đấu, Chủ tịch Racing là Diego Milito công khai chỉ trích công tác trọng tài và hệ thống điều hành bóng đá Argentina. Ông cho rằng chiếc thẻ đỏ của Adrian “Maravilla” Martinez là bước ngoặt khiến Racing bị loại.

“Tôi quá mệt mỏi rồi. Chúng tôi lại cảm thấy bị cướp mất trận đấu. Bóng đá Argentina đã mục ruỗng”, Diego Milito bức xúc.

Phát biểu này nhanh chóng khiến Angel Di Maria phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cựu ngôi sao tuyển Argentina đăng tải thông điệp dài nhằm bảo vệ Rosario Central cũng như các CLB ngoài Buenos Aires.

Di Maria cho rằng nhiều đội bóng lớn không chấp nhận thực tế khi các CLB tỉnh lẻ bắt đầu cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

“Thật khó chịu khi Rosario Central chiến đấu cho mọi danh hiệu. Thật khó chịu khi các đội bóng ngoài Buenos Aires chiến thắng. Thay vì nhìn lại chính mình, người ta lại dễ dàng đổ lỗi cho Central”, Di Maria viết.

Nhà vô địch World Cup 2022 cũng chỉ trích một bộ phận truyền thông Argentina luôn tạo áp lực lên các CLB địa phương.

“Trong nhiều năm, các đội bóng tỉnh lẻ luôn phải im lặng vì truyền thông quyền lực nhất đều nằm ở Buenos Aires. Nhưng giờ chúng tôi sẽ không im lặng nữa”, anh nhấn mạnh.

Ngoài ra, Di Maria còn phản bác tranh cãi liên quan tới bàn thắng của Alejo VEliz. Theo anh, pha lập công này hoàn toàn hợp lệ và phía Racing đang cố tạo ra tranh cãi về việt vị.

“Có hai góc quay cho cùng một tình huống nhưng họ lại chọn góc khiến bàn thắng trông như việt vị. Thật trùng hợp”, Di Maria mỉa mai.

Căng thẳng tại bóng đá Argentina thời gian gần đây liên tục leo thang bởi những tranh cãi liên quan tới trọng tài và cách điều hành giải đấu. Rosario Central cũng từng gây tranh cãi khi được Liên đoàn bóng đá Argentina công nhận thêm một danh hiệu sau khi mùa giải đã kết thúc.

Trong bối cảnh đó, màn phản pháo của Di Maria tiếp tục khiến cuộc chiến giữa các CLB lớn tại Argentina thêm nóng bỏng.