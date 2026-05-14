Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Di Maria nổi giận giữa bê bối bóng đá Argentina

  • Thứ năm, 14/5/2026 19:46 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Angel Di Maria phản pháo gay gắt Chủ tịch Racing sau phát biểu cho rằng bóng đá Argentina đã “mục ruỗng” vì những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Di Maria cho rằng nhiều đội bóng lớn không chấp nhận thực tế khi các CLB tỉnh lẻ bắt đầu cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Bóng đá Argentina tiếp tục dậy sóng sau thất bại 1-2 của Racing Club trước Rosario Central ở hiệp phụ. Sau trận đấu, Chủ tịch Racing là Diego Milito công khai chỉ trích công tác trọng tài và hệ thống điều hành bóng đá Argentina. Ông cho rằng chiếc thẻ đỏ của Adrian “Maravilla” Martinez là bước ngoặt khiến Racing bị loại.

“Tôi quá mệt mỏi rồi. Chúng tôi lại cảm thấy bị cướp mất trận đấu. Bóng đá Argentina đã mục ruỗng”, Diego Milito bức xúc.

Phát biểu này nhanh chóng khiến Angel Di Maria phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cựu ngôi sao tuyển Argentina đăng tải thông điệp dài nhằm bảo vệ Rosario Central cũng như các CLB ngoài Buenos Aires.

Di Maria cho rằng nhiều đội bóng lớn không chấp nhận thực tế khi các CLB tỉnh lẻ bắt đầu cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

“Thật khó chịu khi Rosario Central chiến đấu cho mọi danh hiệu. Thật khó chịu khi các đội bóng ngoài Buenos Aires chiến thắng. Thay vì nhìn lại chính mình, người ta lại dễ dàng đổ lỗi cho Central”, Di Maria viết.

Nhà vô địch World Cup 2022 cũng chỉ trích một bộ phận truyền thông Argentina luôn tạo áp lực lên các CLB địa phương.

“Trong nhiều năm, các đội bóng tỉnh lẻ luôn phải im lặng vì truyền thông quyền lực nhất đều nằm ở Buenos Aires. Nhưng giờ chúng tôi sẽ không im lặng nữa”, anh nhấn mạnh.

Ngoài ra, Di Maria còn phản bác tranh cãi liên quan tới bàn thắng của Alejo VEliz. Theo anh, pha lập công này hoàn toàn hợp lệ và phía Racing đang cố tạo ra tranh cãi về việt vị.

“Có hai góc quay cho cùng một tình huống nhưng họ lại chọn góc khiến bàn thắng trông như việt vị. Thật trùng hợp”, Di Maria mỉa mai.

Căng thẳng tại bóng đá Argentina thời gian gần đây liên tục leo thang bởi những tranh cãi liên quan tới trọng tài và cách điều hành giải đấu. Rosario Central cũng từng gây tranh cãi khi được Liên đoàn bóng đá Argentina công nhận thêm một danh hiệu sau khi mùa giải đã kết thúc.

Trong bối cảnh đó, màn phản pháo của Di Maria tiếp tục khiến cuộc chiến giữa các CLB lớn tại Argentina thêm nóng bỏng.

Hà Trang

Di Maria Di Maria Racing Rosario Central Alejo Veliz Diego Milito Buenos Aires

  • Di Maria

    Di Maria

    Ángel Fabián Di María Hernández là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentina hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển Argentina. Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công, với cái chân trái lắt léo cùng lối chơi đẹp mắt đậm chất Nam Mỹ.

    • Ngày sinh: 14/2/1988
    • Nơi sinh: Rosario, Argentina
    • Chiều cao: 1.80 m

Đọc tiếp

Buc anh 'trieu view' cua Di Maria hinh anh

Bức ảnh 'triệu view' của Di Maria

18:00 13/11/2025 18:00 13/11/2025

0

Tiền vệ Angel di Maria gây sốt với hình ảnh thi đấu đầy cống hiến dưới cơn mưa tầm tã tại Argentina.

Nguoi Di Maria cam ghet o MU hinh anh

Người Di Maria căm ghét ở MU

08:32 28/2/2026 08:32 28/2/2026

0

Trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt, tiền vệ Angel Di Maria lần đầu trải lòng chi tiết về thời gian đáng quên tại MU.

Doi cua Di Maria gianh danh hieu lich su hinh anh

Đội của Di Maria giành danh hiệu lịch sử

08:21 21/11/2025 08:21 21/11/2025

0

Liên đoàn bóng đá Argentina công nhận Rosario Central là nhà vô địch của danh hiệu “League Champion”, giải thưởng dành cho đội có số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng tổng cả năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý