Đi làm về, nhóm bạn trẻ mắc kẹt trong thang máy lúc 0h vì mất điện

  • Thứ năm, 28/5/2026 05:22 (GMT+7)
Nửa đêm trở về phòng trọ, nhóm của Bảo Ngân (Hà Nội) mắc kẹt trong thang máy đúng lúc khu vực mất điện. Trong không gian chật hẹp, thời tiết oi nóng, cả nhóm rất hoảng sợ.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Bảo Ngân (23 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 23h33 ngày 26/5 tại khu nhà trọ nơi cô sinh sống.

Thời điểm đó, nhóm khoảng 6-7 người cùng đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 6. Khi tới tầng 5, khoảng 3-4 người bước ra ngoài, cửa thang vừa đóng lại thì toàn bộ khu vực bất ngờ mất điện.

"Mất điện khiến thang máy dừng đột ngột, cả nhóm bị kẹt bên trong", cô kể.

Nhóm của Ngân mắc kẹt trong thang máy 45 phút.

Thời điểm đó, mọi người liên tục dùng điện thoại bật đèn để trấn an nhau trong không gian tối và khá ngột ngạt. Do mất điện diện rộng nhiều giờ trước đó, việc chờ thang máy hoạt động trở lại gần như không khả thi.

Ngân cho biết cả nhóm đã phải nhờ chủ trọ gọi người tới hỗ trợ cạy cửa thang máy để thoát ra ngoài.

"Lúc chúng tôi gọi, chủ trọ bảo đợi có điện rồi ra. Chúng tôi ai cũng lo lắng và hoảng sợ vì bị kẹt trong thang 45 phút", cô nói.

Sau khi được đưa ra ngoài an toàn, khu trọ của Ngân vẫn tiếp tục mất điện. Đây là lần đầu cô gặp tình huống như vậy nên khá hoảng sợ, đặc biệt khi không gian bên trong nhỏ hẹp và đông người.

"Lúc đó, tôi chỉ sợ bị ngạt hoặc có chuyện gì xảy ra", cô chia sẻ.

Sau sự cố, Ngân cho biết những ngày điện chập chờn, cô có lẽ sẽ ưu tiên đi thang bộ dù khá bất tiện với người ở tầng cao. Cô cũng cho rằng trong trường hợp mắc kẹt tương tự, việc nhờ người bên ngoài hỗ trợ nhanh có thể hiệu quả hơn chờ cứu hộ, nhất là vào thời điểm nhiều khu vực cùng mất điện.

Ngân cảm thấy lo lắng và hoảng sợ suốt thời gian bị mắc kẹt.

An Chi

Ảnh: NVCC

