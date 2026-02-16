Đi làm ngày Tết được nhân bao nhiêu lần lương?

Làm việc dịp Tết Âm lịch, người lao động được hưởng lương làm thêm tối thiểu 300% và vẫn nhận lương ngày lễ. Như vậy, tổng thu nhập một ngày làm Tết có thể gấp 4 lần ngày thường.

Tết Âm lịch là thời điểm người lao động nhận mức trả lương cao nhất năm nếu đi làm. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Theo quy định hiện hành, Tết Âm lịch là kỳ nghỉ lễ bắt buộc, người lao động được nghỉ và vẫn hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn phải duy trì sản xuất, dịch vụ xuyên Tết. Khi đó, chế độ trả lương cho người đi làm trong những ngày đầu năm được tính ở mức cao nhất trong năm.

Ít nhất 300%, có thể lên tới 400%

Bộ Luật Lao động 2019 quy định nếu người lao động làm việc vào ngày lễ, Tết, tiền lương làm thêm giờ phải trả tối thiểu bằng 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm. Khoản này chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ đối với người hưởng lương theo ngày.

Vì vậy, trong thực tế, tổng thu nhập của một ngày làm việc dịp Tết thường bao gồm: tiền lương của ngày nghỉ lễ (100%) cộng với tiền lương làm thêm (ít nhất 300%). Nếu tính đủ, mức nhận về có thể đạt tối thiểu 400% so với ngày làm việc bình thường.

Chính sách này áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị sử dụng lao động khác.

Trường hợp làm ca đêm trong dịp Tết, thu nhập tiếp tục được cộng thêm. Người làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương thực trả của công việc ban ngày. Nếu đồng thời vừa làm thêm giờ vừa làm ban đêm, người lao động còn được hưởng thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá ban ngày. Khi cộng dồn các hệ số, mức chi trả thực tế có thể cao hơn đáng kể so với khung tối thiểu.

Không phải mọi khoản đều tính vào lương làm thêm

Cách xác định tiền lương để căn cứ trả làm thêm, làm đêm được hướng dẫn tại Nghị định 145/2020. Theo đó, tiền lương giờ thực trả được tính trên cơ sở mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động, cộng với các khoản phụ cấp gắn liền với công việc đó.

Các khoản mang tính hỗ trợ, phúc lợi như tiền thưởng, ăn giữa ca, xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ… nếu không gắn trực tiếp với việc thực hiện công việc hoặc chức danh sẽ không được đưa vào làm căn cứ tính lương làm thêm.

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là trường hợp ngày lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần. Khi đó, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Nếu đi làm đúng ngày lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần, tiền lương làm thêm vẫn áp dụng theo mức của ngày lễ, Tết. Ngược lại, nếu làm việc vào ngày nghỉ bù, mức chi trả sẽ tính theo đơn giá của ngày nghỉ hàng tuần.

Dù tiền lương tăng mạnh trong dịp Tết, pháp luật vẫn đặt ra giới hạn về thời gian làm thêm dịp này. Theo đó, người sử dụng lao động chỉ được bố trí làm thêm khi có sự đồng ý của người lao động, trừ các tình huống đặc biệt liên quan đến quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc xử lý sự cố khẩn cấp.

Theo Nghị định 12/2022, doanh nghiệp không trả hoặc trả thiếu tiền lương làm thêm, làm đêm, làm việc ngày lễ, Tết có thể bị xử phạt hành chính và buộc thanh toán đầy đủ phần còn thiếu cho người lao động.