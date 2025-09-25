Di dời 9 hộ khu vực nguy cơ sạt lở cao ở Hà Nội trước 17h chiều nay

Sau khi kiểm tra, đánh giá UBND xã Hạ Bằng đã quyết định di dời 9 hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở cao trước 17h ngày 25/9.

Trưa ngày 25/9, ông Nguyễn Đình Nghi, Phó trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị xã Hạ Bằng (TP. Hà Nội), cho biết: Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước mưa bão, UBND xã đã quyết định di dời 9 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Lực lượng chức năng xã Hạ Bằng kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo ông Nghi, sáng ngày 25/9, UBND xã đã tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực chân chùa Cực Lạc (thôn Yên Lạc 1, xã Hạ Bằng) và làm việc với 9 hộ dân. Đoàn kiểm tra xác định, đây là khu vực có nguy cơ sạt lở cao nên đề nghị 9 hộ di dời trước 17h cùng ngày để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, lượng chức năng của xã phối hợp cùng các hộ gia đình có phương án gia cố, phòng chống sạt lở, hạn chế thiệt hại.

Các hộ dân cũng cam kết sẽ phối hợp di dời người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại xã Xuân Mai, một trong những “rốn lũ” của lưu vực sông Bùi, công tác ứng phó với mưa bão đang được tiến hành khẩn trương. Ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Xuân Mai cho biết, địa phương đã tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi diễn biến mưa bão, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa. UBND xã đã rà soát, cập nhật các phương án, huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, chú trọng hộ đê, tiêu úng, bảo đảm an toàn công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi, hồ chứa nhất là các thôn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng.

Khu vực chân núi Cực Lạc, xã Hạ Bằng có nguy cơ sạt lở cao nên 9 hộ phải di dời.

Tương tự, xã Hòa Phú cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra những vị trí đê xung yếu, nhà ở vùng trũng thấp; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản từ vùng nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn, bảo vệ hệ thống đê điều, thủy lợi.

Ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội đề nghị các địa phương tập trung cao độ cho công tác ứng phó với mưa bão. Đặc biệt, các xã, phường phải bố trí lực lượng túc trực tại những điểm đê, kè, cống xung yếu để kịp thời xử lý tình huống; có phương án di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động dự trữ vật tư, phương tiện, sẵn sàng triển khai bơm tiêu, hộ đê, không để bất ngờ khi thiên tai xảy ra.