Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 17/11, Công an phường An Phú Đông, TP.HCM đang làm rõ việc một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đã tử vong sau khi trượt chân rơi xuống sông tại khu vực chân cầu Đôi trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, anh M. (khoảng 30 tuổi) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu trong ngày tại khu vực bờ sông. Đến khoảng 16h30, trong lúc vui đùa với bạn gái tên T., anh M. đi sát mép đập dưới chân cầu và bất ngờ trượt chân rơi xuống sông.

Một nhóm công nhân làm việc gần đó đã lặn xuống cứu nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên do anh M. không biết bơi nên dù được người dân hô hấp và hỗ trợ sơ cứu, thanh niên này không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Đến gần 18 giờ, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm sơ bộ và đưa thi thể về nhà xác để tiếp tục giám định, làm rõ nguyên nhân vụ việc.