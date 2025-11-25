Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đi bắt ốc lúc triều dâng, hai phụ nữ ôm cọc tre trên biển suốt đêm

  • Thứ ba, 25/11/2025 14:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai ngư dân đi bắt ốc từ chiều 24/11 nhưng do thủy triều lên nhanh và không quen địa hình nên bị lạc, phải ôm cọc tre cầm cự suốt đêm giữa biển.

Ngày 25/11, Công an xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) thông tin vào khoảng 01h10 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc một số bà con ngư dân đi bắt ốc vẫn chưa về được bờ khi thuỷ triều lên cao.

Hai ngư dân được cứu khi đang phải ôm cọc tre giữa biển.

Nhận được thông tin, Công an xã Quảng Hà cử lực lượng phối hợp cùng Tổ Cảnh sát đường thuỷ số 3, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh và bà con Nhân dân xã Quảng Hà tổ chức tìm kiếm.

Đến 4h40 ngày 25/11, lực lượng chức năng tìm thấy hai nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, đang phải ôm đỉnh cọc hơn 6 tiếng đồng hồ khi thuỷ triều dâng lên hơn 3m tại khu vực Cỏ Gà, luồng Hà Cối.

Ngay lập tức, tổ công tác đã sử dụng phương tiện, cán bộ công an trực tiếp nhảy xuống biển cứu nạn các nạn nhân, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Móng Cái 2 cấp cứu. Hiện tình hình sức khỏe của cả hai cơ bản ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hai nạn nhân được xác định là bà Phùn Sám Múi (SN 1968) và bà Tằng Sám Múi (SN 1971), cùng trú tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng phối hợp đưa ngư dân gặp nạn lên tàu an toàn.

Nguyên nhân được xác định do hai ngư dân trên đi biển để bắt ốc từ 13h ngày 24/11, do thuỷ triều lên nhanh và không quen địa hình nên bị lạc. Cả hai phải ôm cọc tre khi nước biển dâng cao cho đến khi được lực lượng chức năng tìm thấy.

Các đây hơn hai tuần, lực lượng chức năng cũng cứu thành công 3 người dân Lý Sơn sau hai ngày trôi dạt trên biển giữa thời điểm bão Kalmaegi hoành hành. Cụ thể, chiều 6/11, anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) nhảy xuống biển tự tử và được ông Phan Duy Quang cùng anh Lê Văn Sanh chèo thúng ra cứu.

Dù cứu được nạn nhân, nhưng biển động dữ dội khiến thúng bị cuốn trôi, làm cả ba người mất tích. Nhiều lực lượng, gồm tàu thuyền địa phương và trực thăng Bộ Quốc phòng, được huy động tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến ngày 8/11, cả ba nạn nhân lần lượt được phát hiện và cứu sống ở vùng biển cách Lý Sơn 40-50 hải lý.

Tiến Thắng/VTC News

