ĐHĐCĐ HDBank 2026: Tăng chiều sâu đối thoại và giá trị hệ sinh thái số

HDBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2026 theo mô hình mở rộng, kết hợp gặp gỡ nhà đầu tư, chia sẻ kết quả kinh doanh và chiến lược hệ sinh thái tài chính trong giai đoạn mới.

Tiếp nối đà tăng trưởng trong nhiều năm gần đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) bước vào năm 2026 trong bối cảnh thị trường tài chính đối mặt nhiều biến động và yêu cầu ngày càng cao về sự minh bạch, quản trị và chuyển đổi số. Năm 2025 được xem là giai đoạn thử thách khi kinh tế vĩ mô chịu tác động từ lãi suất, dòng vốn và quá trình tái cấu trúc thị trường. Song, ngân hàng vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực, với lợi nhuận trước thuế đạt 21.346 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận chưa phân phối đạt 14.136 tỷ đồng , tạo dư địa cho chính sách cổ tức và củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trên cơ sở đó, sáng 24/4 tại Trung tâm đổi mới sáng tạo - Galaxy Innovation Hub (TP.HCM), HDBank tổ chức sự kiện “Đại hội đồng cổ đông mở rộng và gặp gỡ nhà đầu tư 2026”. Sự kiện được triển khai theo mô hình tích hợp giữa đại hội cổ đông và hội nghị nhà đầu tư (Investor Conference), thay vì chỉ tập trung vào nội dung thường niên.

Theo đó, cách tiếp cận này nhằm mở rộng đối thoại trực tiếp với cổ đông, tổ chức tài chính và quỹ đầu tư, đồng thời cung cấp thêm thông tin về chiến lược phát triển và các động lực tăng trưởng trong chu kỳ 2026-2030. Đại hội được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự tham gia của đông đảo cổ đông trong và ngoài nước.

Đông đảo cổ đông tham dự đại hội

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cổ đông và khách mời đã có mặt tại địa điểm tổ chức đại hội. Khu vực đón tiếp được bố trí bài bản từ sớm, các khâu hướng dẫn, check-in và phân luồng diễn ra trật tự, đảm bảo tiến độ chung của chương trình.

Theo ghi nhận tại sự kiện, công tác tổ chức và an ninh được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Các khu vực chức năng được sắp xếp rõ ràng, tạo thuận tiện cho cổ đông tham dự trực tiếp, đồng thời hỗ trợ việc di chuyển và theo dõi nội dung đại hội một cách liền mạch.

Bên cạnh đó, cổ đông tham dự trực tiếp cũng nhận được quà tặng từ HDBank như một hoạt động tri ân, góp phần tạo nên không khí trang trọng, cởi mở ngay từ những phút đầu chương trình.