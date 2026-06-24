Deschamps bất ngờ tạm rời tuyển Pháp

Huấn luyện viên Didier Deschamps vừa thông báo tạm thời rời đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 để về nước chịu tang mẹ, để lại trọng trách dẫn dắt cho trợ lý Guy Stephan.

Didier Deschamps tạm thời rời tuyển Pháp vì lý do gia đình.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) vừa chính thức xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết ông sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Na Uy vào 27/6 tới để lo hậu sự cho gia đình.

Trong thời gian Deschamps vắng mặt, trợ lý lâu năm Guy Stephan sẽ tạm thời nắm quyền chỉ đạo. Đây là một thử thách về mặt tâm lý đối với các cầu thủ Pháp ngay giữa giải đấu, dù đại diện châu Âu đang duy trì phong độ ấn tượng tại bảng I với hai trận toàn thắng.

Trước đó, "Les Bleus" đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Senegal 3-1 tại New Jersey hôm 17/6 và tiếp tục vượt qua Iraq với tỷ số 3-0 tại Philadelphia (23/6). Đáng chú ý, trận thắng Iraq bị gián đoạn hai tiếng đồng hồ ngay giữa hiệp do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trận đấu sắp tới tại Boston với Na Uy sẽ mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng I trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Deschamps là biểu tượng vĩ đại của bóng đá Pháp, người từng lên ngôi vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 trên cương vị cầu thủ. Với tư cách huấn luyện viên trưởng từ năm 2012, ông dẫn dắt đội tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2018 và lọt vào trận chung kết World Cup 2022.

Di chuyển khôn ngoan, Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.