Depay kiếm bộn tiền ở Brazil

Tiền đạo Memphis Depay đang trải qua một trong những giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp kể từ khi chuyển sang thi đấu tại Brazil.

Depay tỏa sáng ở Brazil.

Hôm 22/12, chân sút người Hà Lan trở thành tâm điểm khi ghi bàn quyết định giúp Corinthians đánh bại Vasco da Gama với tỷ số 2-1 ở trận chung kết lượt về, qua đó chính thức đăng quang Cúp Quốc gia Brazil (Copa do Brasil).

Danh hiệu Copa do Brasil cũng là chức vô địch khép lại mùa giải 2025 rực rỡ của cá nhân Depay. Theo thống kê, riêng trong năm nay, cựu sao Barcelona đã bỏ túi tới 2,8 triệu USD tiền thưởng. Trong đó, anh nhận 850.000 USD nhờ cùng Corinthians vô địch giải vô địch bang Sao Paulo (Paulistao), thêm 1,14 triệu USD nhờ đáp ứng điều khoản ra sân hơn 70% số trận, và 850.000 USD đến từ chức vô địch Copa do Brasil vừa giành được.

Không dừng lại ở đó, tổng thu nhập của Depay trong năm 2025 được cho là đã vượt mốc 10 triệu USD , bao gồm lương, thưởng thành tích và các khoản đãi ngộ khác. Con số này cho thấy Corinthians không sai lầm khi đặt niềm tin vào ngôi sao người Hà Lan, đồng thời khẳng định giá trị chuyên môn lẫn thương mại mà Depay mang lại cho đội bóng.

Kể từ khi gia nhập Corinthians, Depay nhanh chóng trở thành biểu tượng mới tại sân Neo Quimica Arena. Không chỉ đóng góp bằng bàn thắng và những pha kiến tạo, anh còn truyền cảm hứng thi đấu cho các đồng đội bằng kinh nghiệm dày dạn và tinh thần quyết tâm.

Giới chuyên môn Brazil đánh giá Depay là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Corinthians trong nhiều năm trở lại đây.

Siêu phẩm của Hulk Rạng sáng 8/12, lão tướng 39 tuổi ghi bàn thắng đẳng cấp từ chấm đá phạt trong chiến thắng 5-0 của Atletico Mineiro trước Vasco ở vòng 38 giải Brazil.