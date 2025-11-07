Depay hành xử đẹp

Tiền đạo Memphis Depay tỏ thiện chí khi sẵn sàng hỗ trợ Corinthians giữa khủng hoảng tài chính.

Depay hỗ trợ Corinthians. Ảnh: Reuters.

Corinthians đang vướng vào các khoản nợ khổng lồ, buộc phải xem xét cắt giảm chi phí để duy trì hoạt động. Trong đó bao gồm việc tiết kiệm khoảng 40.000 euro mỗi tháng, số tiền mà CLB phải chi cho chỗ ở của Depay cùng những đãi ngộ đi kèm trong hợp đồng đã ký giữa đôi bên.

Theo TNT Sports, kể từ khi gia nhập Corinthians vào năm 2024, Depay được CLB sắp xếp ở một khách sạn cao cấp tại Sao Paulo, với chi phí lên tới 40.000 euro/tháng. Gói dịch vụ bao gồm phục vụ phòng, giặt là, tài xế riêng và lễ tân 24/7. Tính đến nay, Corinthians chi hơn 405.000 euro chỉ riêng cho chỗ ở của ngôi sao người Hà Lan.

Dù đang hưởng mức lương 11 triệu euro/năm (có thể tăng lên 19 triệu euro nếu tính cả thưởng), Depay được cho là đã chủ động đề nghị từ bỏ quyền lợi này sau khi nhận thấy tình hình tài chính bấp bênh của đội bóng.

Trước đó, cựu sao Barcelona từng vướng vào tranh cãi với ban lãnh đạo Corinthians hồi đầu năm 2025 vì khoản nợ gần 1 triệu euro chưa được thanh toán. Nhưng sau đó, đôi bên dàn xếp thành công.

Corinthians đang gánh khoản nợ lên tới 500 triệu euro, một trong những con số cao nhất trong lịch sử CLB. Chính vì vậy, việc duy trì những khoản chi phí cho Depay là điều không thể kéo dài.

Kể từ đầu mùa, Depay ghi 9 bàn và có 10 kiến tạo sau 44 trận, trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng Brazil.

Khoảnh khắc Suarez 'bỏ bóng đá người' Luis Suarez vắng mặt khi Inter Miami chạm trán Nashville SC ở trận play-off quyết định vào ngày 9/11 sau khi bị Ban kỷ luật MLS treo giò một trận vì hành vi bạo lực.