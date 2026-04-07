Depay gây ngỡ ngàng đi trực thăng đến sân

Tiền đạo Memphis Depay thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện đầy ấn tượng để cổ vũ các đồng đội Corinthians trong trận đấu gặp Internacional.

Depay khoe góc nhìn trên trực thăng.

Dù đang phải ngồi ngoài vì chấn thương rách cơ đùi phải và vắng mặt trong hai trận gần nhất, Depay vẫn thể hiện sự ủng hộ với đội bóng bằng màn xuất hiện gây bất ngờ trước thềm trận đấu giữa Corinthians và Internacional hôm 6/4.

Cụ thể, tiền đạo người Hà Lan di chuyển tới sân Neo Quimica Arena bằng trực thăng, tạo nên màn xuất hiện gây sốt trên mạng xã hội. Trong đoạn video do chính Depay đăng tải trên Instagram, chiếc trực thăng bay lượn phía trên sân vận động trước khi hạ cánh, mang đến những góc quay toàn cảnh ấn tượng. Tiền đạo 32 tuổi còn đính kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Corinthians. Đội bóng của tôi!!!”.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước phong cách sống đậm chất ngôi sao của Depay, trong khi không ít ý kiến cho rằng anh đang tận hưởng cuộc sống tại Brazil một cách trọn vẹn.

Động thái của Depay cũng được cho là nhằm đáp trả những tin đồn về mâu thuẫn giữa anh và ban lãnh đạo CLB. Cuối tháng 3, tiền đạo này bị chỉ trích vì sử dụng điện thoại trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Flamengo, khi đội bóng vẫn đang thi đấu. Phải đến khi một trợ lý nhắc nhở, Depay mới cất điện thoại.

Ở trận đấu đó, Depay rời sân từ phút 22 vì chấn thương. Sau trận, anh giải thích rằng việc sử dụng điện thoại là để liên hệ với đội ngũ y tế của tuyển Hà Lan, trong bối cảnh anh chuẩn bị hội quân cho loạt trận quốc tế.

Depay gia nhập Corinthians vào năm 2024 sau khi rời Atletico Madrid. Tại đây, anh nhanh chóng trở thành trụ cột của CLB Brazil với 20 bàn sau 76 trận.

Pha bóng láu cá của Depay Sáng 19/10, Memphis Depay có tình huống đáp trả đối thủ gây sốt trong chiến thắng 1-0 của Corinthians trước Atletico Mineiro ở vòng 29 giải VĐQG Brazil.