Denzel Washington giận dữ trên thảm đỏ Cannes

Theo Daily Mail, Denzel Washington to tiếng chỉ trích một nhiếp ảnh gia khi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes. Cụ thể tại buổi buổi ra mắt bộ phim Highest 2 Lowest, chủ nhân 2 tượng vàng Oscar giận dữ tiến về khu vực giới truyền thông và cuộc tranh cãi bắt đầu.

Nguồn cơn sự việc được cho là Denzel Washington không hài lòng khi nhiếp ảnh gia tự ý chạm vào cánh tay. Và rồi nam diễn viên yêu cầu ông chấm dứt hành động này. Song, vị nhiếp ảnh gia cười lớn để xoa dịu tình hình, đồng thời tiếp tục kéo tay ông. Lần này, Denzel Washington hất tay nhiếp ảnh gia ra và hét lớn "Dừng lại, dừng lại đi". Sau đó ông rời đi để tham gia hoạt động khác.

Gác lại cuộc cãi vã, Denzel Washington vui mừng khi nhận được giải thưởng Cành cọ Vàng danh dự từ đạo diễn Spike Lee. Trước tràng vỗ tay nồng nhiệt, nam diễn viên chia sẻ ngắn gọn: "Đây thực sự là khoảnh khắc bất ngờ đối với tôi". Theo đó, Highest 2 Lowest do Denzel Washington đóng cùng A$AP Rocky là bản remake từ bộ phim High and Low (1963).

Trước đây, Denzel Washington từng được bắt gặp có động thái tương tự tại nhiều sự kiện khác. Tháng 10/2024, Denzel Washington tỏ ra khó chịu và cảnh cáo người hâm mộ khi tham dự buổi chiếu phim tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York. Nam diễn viên yêu cầu những người muốn xin chữ kỹ cho thấy sự tôn trọng.

Trong một khoảnh khắc khác vào năm 2021, Denzel Washington đang đứng cạnh xe của mình thì người hâm mộ tiến tới, bày tỏ mong muốn được ký tặng. Tuy nhiên, ngôi sao loạt phim The Equalizer đặt tay lên mặt người này để giúp anh bình tĩnh lại. Do Denzel Washington đeo khẩu trang khi nói nên không ai biết hai người đã trò chuyện về điều gì.

