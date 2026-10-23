Đen Vâu có còn dễ đoán?

Đen trở lại với "Những em bé mặt trời", tiếp tục khai thác màu sắc âm nhạc quen thuộc.

Tối 22/10, Đen phát hành MV Những em bé mặt trời, đánh dấu màn hợp tác với Lynk Lee và Pink Frog. Ca khúc do cả ba cùng sáng tác, thể hiện, với phần sản xuất âm nhạc của Long Nguyễn. Đây cũng là lần Đen và Lynk Lee tái hợp trong một MV chính thức sau 7 năm, kể từ Nếu mình gần nhau (2019).

Sản phẩm ra mắt trong bối cảnh Đen đối diện với những hoài nghi về khả năng đổi mới và duy trì sức hút. Sau nhiều năm ghi dấu ấn trên thị trường nhạc Việt, nam rapper vẫn sở hữu lượng khán giả riêng, song một số sản phẩm gần đây không còn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như trước. Giữa lúc Vpop liên tục xuất hiện những gương mặt mới cùng sự thay đổi trong thị hiếu người nghe, màn trở lại lần này tiếp tục đặt ra câu hỏi về sức hút của Đen.

Âm nhạc dễ nghe, đơn giản

Về âm nhạc, Những em bé mặt trời mang màu sắc pop pha rap, kết hợp chất liệu acoustic. Ca khúc mở đầu bằng tiếng guitar mộc mạc, trước khi Đen xuất hiện với lối rap tự sự quen thuộc. Phần điệp khúc do Lynk Lee thể hiện có giai điệu tươi sáng, dễ nhớ, tạo sự tương phản với chất giọng trầm và cách rap thủ thỉ của Đen.

Bản phối của Long Nguyễn tương đối đơn giản, với guitar acoustic giữ vai trò chủ đạo, kết hợp guitar điện, sáo trúc và bộ gõ. Các lớp nhạc cụ được bổ sung khi bài hát bước vào điệp khúc, giúp âm thanh đầy đặn hơn nhưng không lấn át giọng hát. Đáng chú ý, đoạn đồng ca của trẻ em gần cuối bài tạo điểm nhấn thú vị, trước khi khép lại bằng phần violin và dàn dây giàu cảm xúc.

Đen kết hợp cùng Lynk Lee và Pink Frog trong MV mới, lấy cảm hứng từ cuộc sống trẻ em Tây Nguyên.

Ở phần rap, Đen cũng có những điều chỉnh về tiết tấu so với các sản phẩm trước. Nếu đoạn đầu chậm rãi, gần với lời kể, thì ở đoạn sau, nam rapper tăng tốc, thay đổi cách ngắt nhịp và nhấn nhá linh hoạt hơn. Dù không quá rõ rệt, những chuyển biến này giúp phần rap có thêm điểm nhấn, tránh cảm giác đều đều.

Dù vậy, Những em bé mặt trời vẫn đi theo hướng âm nhạc quen thuộc của Đen. Giai điệu điệp khúc dễ nghe nhưng ít biến chuyển, trong khi việc lặp lại phần hát nhiều lần khiến ca khúc đôi lúc thiếu điểm nhấn. Dấu ấn âm nhạc Tây Nguyên cũng chưa thực sự rõ nét, khi bản phối chủ yếu sử dụng những chất liệu pop phổ biến thay vì khai thác sâu âm hưởng dân gian vùng miền.

Dù vậy, cũng khó đòi hỏi sự phá cách quá lớn ở Đen, khi lối rap tự sự trên nền nhạc mộc mạc từ lâu đã trở thành dấu ấn của anh. Màu sắc này cũng khá gần với Pink Frog, nghệ sĩ được biết đến trong cộng đồng indie qua những sáng tác nhẹ nhàng, thiên về acoustic. Vì thế, việc cả hai tiếp tục hợp tác sau Mùa hè 26 là lựa chọn dễ hiểu, khi phong cách âm nhạc của họ có nhiều điểm tương đồng.

Bù lại, ca từ tiếp tục là điểm mạnh của Đen. Nam rapper sử dụng những hình ảnh đời thường như nương rẫy, dòng suối, cây kơ nia để khắc họa cuộc sống trẻ em vùng cao. Những câu rap như "Lưng mẹ gùi to còn lưng em thì gùi nhỏ", "Mẹ tên dòng sông còn tên em là đồi cỏ" tạo được liên tưởng gần gũi, giàu hình ảnh. Đen cũng đan xen ký ức tuổi thơ của bản thân vào câu chuyện, giúp lời rap có thêm chiều sâu.

Ca khúc tiếp tục khai thác lối rap tự sự của Đen, với bản phối mộc mạc, giai điệu nhẹ nhàng nhưng chưa có nhiều bất ngờ

Phản hồi của khán giả

Sau khi ra mắt tối 22/10, Những em bé mặt trời chưa cho thấy sức hút nổi bật trong giai đoạn đầu phát hành. Theo số liệu ghi nhận sáng 23/10, MV đạt khoảng 209.000 lượt xem trên YouTube sau 11 giờ ra mắt. Trên iTunes Việt Nam, ca khúc cũng chỉ xuất hiện ở vị trí thứ 70. Những con số này tương đối khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho một tên tuổi như Đen, đặc biệt khi nam rapper từng sở hữu nhiều bản hit thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong khi đó, thị trường Vpop gần đây chứng kiến nhiều sản phẩm thu hút lượng người xem đáng kể. Nguyễn Văn Mười của MCK thu hút hơn 550.000 lượt xem sau khoảng 18 giờ phát hành. Trong khi đó, Trong đôi mắt thiếu nữ của RHYDER vượt 1 triệu lượt xem sau hơn hai ngày, sau đó vươn lên dẫn đầu bảng thịnh hành âm nhạc YouTube Việt Nam. Ngay cả Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh, vốn được đánh giá có sức hút chưa như kỳ vọng, cũng đạt khoảng 1 triệu lượt xem sau gần 5 ngày.

Trên mạng xã hội, Những em bé mặt trời cũng chưa ghi nhận hiệu ứng bàn luận rõ nét. Các ý kiến tìm thấy chủ yếu xuất hiện dưới bài đăng của nghệ sĩ và một số trang âm nhạc, trong khi sản phẩm chưa tạo ra chủ đề thảo luận nổi bật.

Những em bé mặt trời ghi nhận sức hút ban đầu khá khiêm tốn.

Phần lớn bình luận tập trung vào cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống trẻ em Tây Nguyên và thông điệp của MV. "Nhẹ nhàng, dễ thương và chữa lành. Cắt đại khung hình nào cũng đẹp", "MV mới ra mắt rất hay và ý nghĩa", "một bài hát thật sự rất cảm động", "rất thích những bài hát của Đen vì rất gần gũi với đời thường", là một số ý kiến của khán giả.

Trong khi đó, phần âm nhạc không tạo ra nhiều bàn luận mới. Những tranh luận về việc Đen trung thành với phong cách riêng hay thiếu sự đổi mới vốn đã xuất hiện qua nhiều sản phẩm trước. Với Những em bé mặt trời, nam rapper tiếp tục lựa chọn màu sắc quen thuộc, nên cũng không có nhiều điều đáng bàn về âm nhạc.