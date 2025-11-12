Đến thời sửa xe khó như thay pin trên iPhone

Một người dùng Huyndai cho biết hệ thống đánh giá của hãng đã làm khó, thậm chí khóa tài khoản của anh khi muốn tự thay má phanh cho xe.

Dòng xe Ioniq 5 mới của Huyndai có hệ thống tự đánh giá sửa chữa. Ảnh: Car and Driver.

Nhiều chủ xe thông thường tự mình thay nhớt, đổi lọc gió hoặc thay một số linh kiện đơn giản như má phanh cho xe.

Tuy nhiên, theo một chủ xe tại Mỹ, Hyundai gây khó dễ cho khách khi anh muốn thay má phanh sau cho xe điện, thậm chí mang lại cảm giác cản trở quyền tự sửa xe của người dùng.

Hai bài đăng trên Reddit đã gây tranh luận khi chủ xe quyết định thay má phanh sau, nhưng bị công cụ chẩn đoán của hãng ngăn chặn. Trong bài đăng, anh cho biết đã thực hiện việc này với nhiều xe khác. Thế nhưng hệ thống kỹ thuật số của Hyundai về cơ bản khóa quyền truy cập của bất kỳ ai không phải là kỹ thuật viên được chứng nhận, khiến họ không thể thực hiện ngay cả những thao tác bảo dưỡng cơ bản.

Bộ má phanh sau liên quan đến phanh tay điện tử. Người dùng phải tháo và rút hoàn toàn phanh tay để thay nếu không sẽ không thể lắp vừa mà phanh mới. Ngoài ra, xe còn cần một công cụ chẩn đoán chuyên dụng để hiệu chỉnh lại động cơ, xác định mức độ di chuyển phù hợp với bộ má phanh mới.

Nói cách khác, ngay cả khi có thể tự tay tháo phanh tay điện tử, chiếc xe vẫn cần được hiệu chỉnh mới có thể hoạt động bình thường. Người dùng chỉ có thể sử dụng công cụ chẩn đoán J2534 của Hyundai, một ứng dụng chạy trên Windows, chỉ có thể truy cập thông qua cổng thông tin kỹ thuật của hãng.

Chủ xe cho biết phần mềm này yêu cầu phí thuê bao 60 USD mỗi tuần, bộ chuyển đổi phần cứng được phê duyệt có giá hơn 2.000 USD , và phải luôn có kết nối Internet để xác thực. Tuy vậy, ngay cả khi đáp ứng đủ các điều kiện đó, phần mềm này được cho là vẫn không hoạt động đúng cách trên các mẫu xe đời mới như Ioniq 5 N 2025.

Email của NASTF về việc không cho phép người dùng tự (DIYers) sửa chữa xe. Ảnh: Reddit.

Người đăng bài cho biết đã bỏ tiền mua gói thuê bao và bộ chuyển đổi nhưng không hoạt động. Anh rất tức giận khi Lực lượng dịch vụ ôtô quốc gia Mỹ (NASTF) đã khóa tài khoản của mình vì không cho phép tự sửa.

Anh cũng chỉ ra điều trớ trêu rằng các đại lý Hyundai thậm chí không sử dụng công cụ Windows này. Họ được cho là sử dụng một bộ phần mềm hoàn toàn khác, chạy trên Android, hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn nhiều.

Theo Carscoops, thay má phanh là một trong những công việc cơ bản nhất của bảo dưỡng xe. Việc hệ thống của Hyundai gây cản trở là một thiết lập không hợp lý.

Trong nhiều thập kỷ, người đam mê xe và thợ sửa độc lập đã phải đấu tranh để có quyền truy cập vào công cụ chẩn đoán và dữ liệu sửa chữa của các nhà sản xuất. Khi ngay cả những bộ phận hao mòn cơ bản như má phanh cũng cần xác thực độc quyền của hãng, một cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi trong cộng đồng.

Có ý kiến cho rằng hãng xe này cần nghiêm túc xem xét lại, vì chính những người muốn tự sửa xe lại thật sự quan tâm đến chiếc xe của mình. Hyundai cho biết đang xem xét tình hình và sẽ phản hồi khi có thêm thông tin.

Việc Hyundai sử dụng công cụ đánh giá linh kiện để cho phép thay thế gợi nhớ đến Apple. Từ năm 2019, các mẫu iPhone khi thay pin phải chạy phần mềm kiểm định của Apple, nếu không xác thực được sẽ liên tục cảnh báo.