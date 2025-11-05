Smartphone có tản nhiệt nước đầu tiên trên thế giới được mở bán

Redmagic 11 Pro gây chú ý khi đưa công nghệ làm mát bằng chất lỏng chủ động lên smartphone, hướng đến game thủ muốn hiệu năng tối đa và thiết kế khác biệt.

Chiếc điện thoại mới nhất của Redmagic có thiết kế nổi bật. Ảnh: Redmagic.

Redmagic vừa giới thiệu mẫu điện thoại chơi game mới mang tên Redmagic 11 Pro, thiết bị đầu tiên trên thị trường được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng chủ động. Sản phẩm sẽ mở bán toàn cầu vào ngày 19/11, bao gồm cả thị trường Mỹ. Tuy nhiên, người dùng sẽ chỉ có thể mua trực tiếp từ Redmagic, không thông qua các nhà mạng hay đơn vị trung gian.

Trong nhiều năm qua, các mẫu điện thoại chơi game thường quảng bá công nghệ “làm mát bằng chất lỏng” nhưng thực tế chỉ sử dụng buồng hơi để tản nhiệt thụ động. Với Redmagic 11 Pro, hãng lần đầu áp dụng hệ thống bơm chất lỏng chủ động tuần hoàn quanh thân máy, giúp làm mát trực tiếp các linh kiện bên trong.

Bên cạnh đó, máy còn được tích hợp quạt chống nước, tản nhiệt kim loại lỏng cho CPU và buồng hơi riêng biệt nhằm tối ưu hiệu suất trong quá trình chơi game.

Toàn bộ công nghệ này phục vụ cho vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm viên pin dung lượng 7.500 mAh, nhỏ hơn đôi chút so với bản nội địa dành cho thị trường Trung Quốc.

Về ngoại hình, Redmagic 11 Pro giữ phong cách hầm hố đặc trưng của dòng điện thoại gaming với đèn LED, phím cảm ứng vai, giắc cắm tai nghe 3,5 mm và đặc biệt là cụm camera phẳng hoàn toàn trong thân máy, tạo cảm giác liền mạch hơn.

Redmagic cho biết phiên bản tiêu chuẩn Cryo màu đen có giá 749 USD . Tuy nhiên, mẫu này che giấu toàn bộ hệ thống tản nhiệt bên trong nên không thể nhìn thấy hoạt động của chất lỏng.

Nếu muốn “khoe” công nghệ làm mát đặc biệt, người dùng có thể chọn phiên bản Nightfreeze màu đen hoặc Cryo màu bạc với mặt lưng trong suốt, cho phép quan sát hệ thống tản nhiệt đang vận hành. 2 phiên bản này có giá từ 849 USD , đồng thời được nâng cấp RAM và bộ nhớ trong so với bản tiêu chuẩn.

Với việc tích hợp hệ thống làm mát bằng chất lỏng thực thụ cùng cấu hình mạnh mẽ, Redmagic 11 Pro cho thấy nỗ lực của hãng trong việc đẩy giới hạn của điện thoại chơi game lên tầm cao mới, không chỉ về hiệu năng mà còn về yếu tố trải nghiệm và thiết kế.