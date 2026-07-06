Đêm vĩ đại của tuyển Anh

Tuyển Anh hạ Mexico tại Azteca trong trận đấu có đủ mọi thứ để trở thành ký ức lớn: bàn thắng, thẻ đỏ, phạt đền, sức ép nghẹt thở và bản lĩnh của một đội bóng biết sống sót.

Tuyển Anh thắng nghẹt thở Mexico.

Có những chiến thắng được nhớ bằng tỷ số, nhưng cũng có những chiến thắng sống lâu hơn vì hoàn cảnh. Trận Anh thắng Mexico 3-2 thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 sáng 6/7 tại Azteca thuộc nhóm thứ hai.

Thắng ở nơi khó thắng nhất

Đây không phải màn trình diễn hoàn hảo, càng không phải trận đấu mà tuyển Anh kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Ngược lại, họ bị đẩy đến giới hạn bởi độ cao, khán đài, sai lầm cá nhân và sức ép dữ dội từ một đối thủ chơi trên sân nhà.

Chính vì thế, chiến thắng này có thể được xem là một trong những trận thắng vĩ đại nhất của tuyển Anh tại World Cup kể từ năm 1966. Không phải vì nó đem về danh hiệu, mà vì nó chạm vào nhiều nỗi ám ảnh nhất của bóng đá Anh: thẻ đỏ, penalty, những phút cuối nghẹt thở và cảm giác một trận đấu lớn có thể tuột khỏi tay chỉ sau một khoảnh khắc mất kiểm soát. Tại Azteca, tất cả trở lại cùng lúc, nhưng lần này tuyển Anh không sụp đổ.

Tuyển Anh phải chơi với 10 người suốt 30 phút cuối trận.

Azteca không chỉ là một sân bóng. Đó là pháo đài của Mexico, nơi đội chủ nhà đã bất bại 26 trận từ năm 2013. Đó còn là nơi có độ cao hơn 2.200 m, đủ khiến những đôi chân sung sức cũng nặng dần theo từng phút. Gần 78.000 CĐV Mexico biến trận đấu thành cuộc thử thách tinh thần, nơi mọi pha chạm bóng của tuyển Anh đều bị bao phủ bởi tiếng la ó và sức ép từ khán đài.

Trong hoàn cảnh ấy, việc tuyển Anh vượt lên nhờ hai bàn thắng của Jude Bellingham không chỉ là lợi thế tỷ số. Đó là cú đánh mạnh vào niềm tin của Mexico.

Bellingham xuất hiện đúng lúc, lạnh lùng và dứt khoát, như mẫu cầu thủ mà tuyển Anh luôn cần trong các trận đấu lớn. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn khiến bầu không khí tại Azteca chững lại trong vài phút hiếm hoi.

Harry Kane sau đó làm điều quen thuộc trên chấm phạt đền: ghi bàn khi áp lực lớn nhất. Anthony Gordon mang về quả penalty bằng một pha bứt tốc đúng thời điểm. Declan Rice tiếp tục là tấm khiên ở tuyến giữa. Jordan Pickford có một trận đấu xuất thần, với những pha cứu thua giữ tuyển Anh đứng trên mặt nước đúng lúc họ tưởng như sắp chìm.

Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 trước Anh Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Nhưng chiến thắng này không lớn chỉ vì những người hùng. Nó lớn vì tuyển Anh vẫn thắng sau khi mọi thứ bắt đầu chống lại họ.

Mexico rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, kéo trận đấu trở lại trạng thái bất ổn. Rồi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng bằng gầm giày với Jesus Gallardo. Đó là kiểu sai lầm có thể phá hỏng cả chiến dịch World Cup, nhất là với một đội tuyển mang quá nhiều ký ức đau đớn như Anh.

Không còn dễ vỡ

Bóng đá Anh từng quen với những bi kịch kiểu này. Một chiếc thẻ đỏ, một pha phạm lỗi vô duyên, một quả penalty, rồi tất cả rơi vào hỗn loạn. Từ nhiều thập kỷ qua, tuyển Anh không thiếu tài năng, nhưng thường thiếu sự bình tĩnh khi trận đấu đi vào vùng nguy hiểm. Ở Azteca, họ lại bước vào vùng nguy hiểm ấy, nhưng phản ứng lần này khác hẳn.

Jordan Pickford chơi hay trong ngày Anh thắng Mexico 3-2.

Thomas Tuchel lập tức điều chỉnh. John Stones được tung vào sân để chỉ huy hàng thủ 5 người. Dan Burn và Djed Spence cũng vào sân để vá những khoảng trống trong giai đoạn Mexico dồn ép mạnh nhất.

Những thay đổi ấy không hào nhoáng, nhưng đúng lúc và cần thiết. Tuyển Anh chấp nhận đá thực dụng, lùi sâu, phòng ngự bằng mọi giá và đặt sinh mạng trận đấu vào sự tập trung của hàng thủ.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Kane, sau khi ghi bàn từ chấm 11 m, lại phạm lỗi trong vòng cấm đội nhà. Raul Jimenez thực hiện thành công quả penalty, đưa trận đấu trở lại sát mép vực với tuyển Anh. Từ thời điểm ấy, Azteca trở thành một cuộc vây hãm. Mexico có bóng, có đám đông và có cảm giác rằng bàn gỡ có thể đến bất kỳ lúc nào.

Tuyển Anh khi đó không còn đẹp, nhưng họ rất lì. Pickford cứu thua. Stones chỉ huy. Rice che chắn. Burn và Spence tranh chấp quyết liệt. Bellingham, sau cú đúp, vẫn lùi về hỗ trợ phòng ngự như một tiền vệ lao động. Đó là hình ảnh khác của tuyển Anh: không bóng bẩy, không tự mãn, không dễ vỡ. Họ biết chịu đựng khi trận đấu không còn thuộc về mình.

Chính khả năng chịu đựng ấy khiến chiến thắng tại Azteca mang tầm vóc đặc biệt. Một đội tuyển lớn không chỉ được định nghĩa bởi cách họ tấn công khi mọi thứ thuận lợi, mà còn bởi cách họ sống sót khi bị dồn vào góc tường.

Tuyển Anh bị dồn vào góc tường: thiếu người, bị ép sân, bị kéo vào bầu không khí nghẹt thở và phải bảo vệ cách biệt mong manh trong những phút cuối tưởng như dài vô tận.

Sau năm 1966, tuyển Anh có nhiều đội hình tài năng hơn, nhiều ngôi sao sáng hơn và nhiều kỳ vọng lớn hơn. Nhưng không nhiều trận đấu cho thấy rõ sức chịu đựng của họ như đêm này. Tại Azteca, tuyển Anh không chỉ thắng Mexico. Họ thắng nỗi sợ quen thuộc của chính mình, thắng cảm giác mong manh vốn đeo bám họ trong quá nhiều kỳ World Cup.

Na Uy và Haaland đang chờ ở Miami (Mỹ), và đó sẽ là một thử thách rất khác. Nhưng bất kể hành trình tiếp theo ra sao, trận thắng Mexico đã có chỗ riêng trong ký ức bóng đá Anh.

Đây là đêm mà tuyển Anh không hoàn hảo, không yên bình, thậm chí có lúc tự đẩy mình vào rắc rối. Nhưng cuối cùng, họ đứng vững. Và trong bóng đá knock-out, đôi khi đó chính là định nghĩa ngắn gọn nhất của sự vĩ đại.