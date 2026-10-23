Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Đếm ngược đến Giáng sinh với bộ lịch sách tí hon

  • Thứ sáu, 23/10/2026 10:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ lịch đếm ngược đến Giáng sinh của RonStone gồm 24 cuốn sách thu nhỏ, trích nội dung những tác phẩm văn học kinh điển, có thể dùng làm đồ trang trí cây thông Noel.

Giáng sinh ảnh 1

Ảnh: Best Products.

Với ý tưởng 24 ngày khám phá văn học, một "bộ lịch" đếm ngược mới được ra mắt, cho phép người dùng có thể khám phá một cuốn sách nhỏ mỗi ngày từ ngày 1/12 đến đêm Giáng Sinh.

Theo Best Products, bộ lịch Mini Book Advent Calendar 2026 của RonStone được thiết kế như một thư viện thu nhỏ, dành cho những người yêu sách.

Thay vì những món quà thường thấy trong lịch đếm ngược Giáng sinh như chocolate, mỹ phẩm hay đồ chơi, sản phẩm chứa 24 cuốn sách bìa cứng, tương ứng với 24 ngày trước lễ Noel. Mỗi cuốn sách cao chưa đến 6,35 cm, dày khoảng 92 trang, chứa những đoạn trích hoặc chương mở đầu của các tác phẩm văn học kinh điển.

Trong số này có The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), Dracula, Don Quixote, WaldenThe Age of Innocence (Thời thơ ngây). Dù không chứa toàn bộ nội dung tiểu thuyết, những cuốn sách tí hon vẫn có thể đọc được, giúp độc giả khám phá hoặc tìm lại những tác phẩm quen thuộc.

Điểm đặc biệt của bộ sản phẩm là mỗi cuốn sách đều được gắn một sợi dây màu vàng, cho phép người dùng treo lên cây thông Noel như một món đồ trang trí sau khi đọc. Toàn bộ 24 cuốn sách được đặt trong một chiếc tủ sách thu nhỏ, có hai cánh cửa đóng bằng nam châm. Thiết kế này giúp người dùng trưng bày bộ sưu tập ngay cả khi mùa lễ hội kết thúc.

Theo Best Products, sự kết hợp giữa sách đọc, đồ trang trí Giáng sinh và mô hình thư viện khiến sản phẩm trở thành một lựa chọn quà tặng dành cho người yêu văn học. Bộ lịch RonStone Mini Book Advent Calendar 2026 được giới thiệu trên Amazon với giá 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng).

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Vì sao người Việt gọi 'Christmas' là 'Giáng sinh'?

Dù nhiều ngôn ngữ trên thế giới gọi lễ Noel theo nghĩa "ngày Chúa ra đời", người Việt từ lâu đã lựa chọn cách gọi "Giáng sinh" thay vì "Đản sinh" hay "Thánh đản".

14:43 8/6/2026

Bộ sưu tập sản phẩm ăn theo loạt sách bán chạy nhất hiện nay

Mới đây, chuỗi nhà sách lớn nhất nước Mỹ Barnes & Noble đã ra mắt bộ sưu tập vật phẩm thương mại (merch) độc quyền lấy cảm hứng từ thế giới rồng của nữ nhà văn Rebecca Yarros.

18:05 17/10/2026

Nơi có sách nghệ thuật giá chục triệu đồng trên đường Đồng Khởi

Nằm trên tuyến đường trung tâm phường Sài Gòn (TP.HCM), Artbook cơ sở 43 Đồng Khởi thuộc chuỗi nhà sách chuyên phân phối ấn phẩm nghệ thuật, độc bản và quà tặng văn hóa Việt Nam.

05:46 21/9/2026

Quỳnh Vân

Giáng sinh lịch đếm ngược thư viện sách tí hon

    Đọc tiếp

    Tương lai khó đoán của Wikipedia

    Tương lai khó đoán của Wikipedia

    0

    Cuốn "The Last Best Place on the Internet" của Richard Cooke mang đến góc nhìn thú vị về sự ra đời của Wikipedia và tương lai khó đoán của nền tảng này trong kỷ nguyên AI.

    Hành trình của bia

    Hành trình của bia

    0

    So với cà phê hay rượu, bia có lịch sử ngắn ngủi hơn rất nhiều. Thế nhưng, nó đã có một hành trình kỳ diệu, nhanh chóng được những thanh niên phóng khoáng ở Mỹ yêu thích.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý