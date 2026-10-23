Đếm ngược đến Giáng sinh với bộ lịch sách tí hon

Bộ lịch đếm ngược đến Giáng sinh của RonStone gồm 24 cuốn sách thu nhỏ, trích nội dung những tác phẩm văn học kinh điển, có thể dùng làm đồ trang trí cây thông Noel.

Ảnh: Best Products.

Với ý tưởng 24 ngày khám phá văn học, một "bộ lịch" đếm ngược mới được ra mắt, cho phép người dùng có thể khám phá một cuốn sách nhỏ mỗi ngày từ ngày 1/12 đến đêm Giáng Sinh.

Theo Best Products, bộ lịch Mini Book Advent Calendar 2026 của RonStone được thiết kế như một thư viện thu nhỏ, dành cho những người yêu sách.

Thay vì những món quà thường thấy trong lịch đếm ngược Giáng sinh như chocolate, mỹ phẩm hay đồ chơi, sản phẩm chứa 24 cuốn sách bìa cứng, tương ứng với 24 ngày trước lễ Noel. Mỗi cuốn sách cao chưa đến 6,35 cm, dày khoảng 92 trang, chứa những đoạn trích hoặc chương mở đầu của các tác phẩm văn học kinh điển.

Trong số này có The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), Dracula, Don Quixote, Walden và The Age of Innocence (Thời thơ ngây). Dù không chứa toàn bộ nội dung tiểu thuyết, những cuốn sách tí hon vẫn có thể đọc được, giúp độc giả khám phá hoặc tìm lại những tác phẩm quen thuộc.

Điểm đặc biệt của bộ sản phẩm là mỗi cuốn sách đều được gắn một sợi dây màu vàng, cho phép người dùng treo lên cây thông Noel như một món đồ trang trí sau khi đọc. Toàn bộ 24 cuốn sách được đặt trong một chiếc tủ sách thu nhỏ, có hai cánh cửa đóng bằng nam châm. Thiết kế này giúp người dùng trưng bày bộ sưu tập ngay cả khi mùa lễ hội kết thúc.

Theo Best Products, sự kết hợp giữa sách đọc, đồ trang trí Giáng sinh và mô hình thư viện khiến sản phẩm trở thành một lựa chọn quà tặng dành cho người yêu văn học. Bộ lịch RonStone Mini Book Advent Calendar 2026 được giới thiệu trên Amazon với giá 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng).