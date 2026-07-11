Đêm hội Harry Potter ở TP.HCM

Thùy Dung, ngụ phường An Khánh, TP.HCM, cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia buổi ra mắt sách có cosplay. Mình hơi bất ngờ vì mọi người đến rất đông và cosplay nhiều nhân vật, rất đầu tư. Mình vừa chụp photobooth xong và đang chuẩn bị livestream giới thiệu với mọi người”.