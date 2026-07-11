Đêm hội Harry Potter ở TP.HCM

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Chiều 10/0, Nhà sách FAHASA Tân Định, TP.HCM, tổ chức Lễ hội Harry Potter, thu hút những người yêu thích bộ truyện về thế giới phù thủy. Trong khuôn khổ sự kiện, boxset Harry Potter gồm 7 tập, phiên bản bìa cứng tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam, được giới thiệu đến độc giả.
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Người tham dự khám phá các khu vực lấy cảm hứng từ bốn Nhà của Trường Hogwarts. Độc giả nhận postcard và thực hiện thử thách sưu tầm dấu mộc bằng cách check-in cùng các cosplayer đại diện cho Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff.
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Không gian sự kiện được bố trí với các khu vực bài Tarot, dán hình xăm tạm thời và chụp ảnh photobooth. Nhiều bạn trẻ mặc trang phục mô phỏng nhân vật trong truyện để giao lưu và tham gia hoạt động của chương trình.
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Để hoàn thành thử thách và nhận quà, người tham dự lần lượt trải nghiệm các trạm, sau đó sưu tầm đủ dấu mộc trên tấm postcard do ban tổ chức phát.
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Thùy Dung, ngụ phường An Khánh, TP.HCM, cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia buổi ra mắt sách có cosplay. Mình hơi bất ngờ vì mọi người đến rất đông và cosplay nhiều nhân vật, rất đầu tư. Mình vừa chụp photobooth xong và đang chuẩn bị livestream giới thiệu với mọi người”.
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Khu vực triển lãm trưng bày các ấn bản Harry Potter được phát hành qua nhiều thời kỳ. Bên cạnh những cuốn sách từng quen thuộc với thế hệ độc giả 8X, 9X, sự kiện còn giới thiệu một số phiên bản minh họa màu quốc tế.
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Harry Potter được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2000 qua bản dịch của nhà văn Lý Lan. Tác phẩm do Nhà xuất bản Trẻ mua bản quyền và phát hành, sau đó trở thành bộ truyện gắn với trải nghiệm đọc của nhiều thế hệ độc giả.
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Họa sĩ Phạm Quang Phúc, người Việt Nam tham gia vẽ minh họa cho tác phẩm Kỳ thư phù thủy - bách khoa toàn thư về thế giới Harry Potter, chia sẻ: “Đến đây, mình rất ngạc nhiên, hào hứng, cũng có chút áp lực khi thấy nhiều hoạt động như booth chụp hình, triển lãm sách Harry Potter qua các thời kỳ, các bạn cosplay và phần biểu diễn nhạc sống”.
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Bộ boxset mới sử dụng thiết kế gáy ghép hình. Khi đặt 7 tập truyện cạnh nhau, phần gáy tạo thành bức tranh mô phỏng ba nhân vật chính cưỡi rồng. Người mua bộ sách còn được tặng Bản đồ Đạo tặc và bộ 7 bookmark ghép hình rồng của họa sĩ Mary GrandPré.
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Bà Đào Mai Ly, Trưởng phòng Truyền thông Nhà xuất bản Trẻ, cho biết: “Đây là bộ Harry Potter boxset bìa cứng đầu tiên tại Việt Nam phiên bản tiếng Việt. Sản phẩm được thực hiện từ hai đề xuất thường được độc giả nhắc đến trong những năm qua, gồm một bộ boxset bìa cứng và phiên bản sử dụng bìa hoạt hình”.
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Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc FAHASA, cho hay sự kết hợp giữa đơn vị xuất bản và phát hành giúp tạo ra những ấn phẩm bám sát thị hiếu độc giả. Việc thấu hiểu nhu cầu sở hữu những phiên bản đẹp, chất lượng cao là định hướng quan trọng để đưa đến tay bạn đọc những sản phẩm đáp ứng cả nhu cầu đọc lẫn sưu tầm.
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Bà Hóa nhấn mạnh: "Chúng tôi phát triển hệ thống nhà sách theo một mô hình hiện đại, thân thiện và gần gũi hơn với bạn đọc trẻ. Không gian này không chỉ dùng để kinh doanh sách, mà còn tạo ra những trải nghiệm với nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu sách và triển lãm".
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Những lễ hội này cho thấy các không gian văn hóa đọc như nhà sách có nhiều tiềm năng trở thành "điểm hẹn" tri thức, nơi độc giả nơi độc giả nhiều thế hệ có thể cùng giao lưu, sống lại những ký ức tuổi thơ, đồng thời bổ sung thêm kiến thức hiện tại.
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