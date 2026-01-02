Đêm giao thừa rực rỡ tại những 'vũ trụ Vin' trên bản đồ Việt Nam

Từ Bắc vào Nam, mùa countdown 2026 một lần nữa ghi dấu ấn của chuỗi “tọa độ Vin” như những “điểm đến quốc dân” của người Việt cũng như khách quốc tế. Hành trình trải nghiệm của du khách càng thêm tiện lợi nhờ hệ thống giao thông xanh của Vingroup, gồm VinBus, Xanh SM, FGF, đã phủ khắp cả nước với chất lượng dịch vụ vượt trội và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nhờ chiến lược đầu tư bài bản, Vingroup đã kiến tạo nên những điểm đến “all-in-one” với kiến trúc hiện đại, tiện ích đa tầng và trải nghiệm luôn được làm mới. Nhờ đó, “vũ trụ Vin” luôn sôi động và ngập tràn sức sống, không chỉ rực rỡ trong những đêm giao thừa, mà còn trở thành lựa chọn hàng đầu cho du lịch, giải trí và tận hưởng cuộc sống suốt 365 ngày/năm.