Cựu tiền vệ Tottenham, Dele Alli, vừa phải giải quyết một rắc rối ngoài sân cỏ khi bị một thợ kim hoàn công khai yêu cầu trả nợ trên mạng xã hội.

Dele Alli bị đòi nợ. Ảnh: Reuters.

Vụ việc bắt đầu khi Ard Adz - một rapper chuyển sang làm thợ kim hoàn - đăng tải đoạn video trên Instagram tố Alli còn nợ 6.000 bảng. Theo lời Adz, số tiền này dùng để thanh toán cho một chiếc vòng tay mà Alli đặt mua tại khu Hatton Garden, London.

Ngoài việc công khai chỉ trích cựu tuyển thủ Anh, Ard Adz còn kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ lan truyền thông tin để gây sức ép.

Trong video, Adz nói thẳng: “Ai đó làm ơn nhắn cho Dele Alli để anh ta trả cho tôi 6.000 bảng. Anh ta là cầu thủ bóng đá, tại sao không trả? Tôi mới ra tù bốn tháng và cần số tiền đó. Dele, anh đang ở đâu vậy?”. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và nhận được hàng nghìn lượt bình luận.

Sau áp lực từ cộng đồng mạng, Ard Adz cập nhật rằng số tiền đã được thanh toán. “Cập nhật: Dele đã trả rồi. Mọi người đừng làm phiền nữa, cảm ơn vì đã giúp ép anh ta trả. Internet thật là tuyệt vời”, anh viết.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp của Alli đang tuột dốc không phanh. Cầu thủ 29 tuổi vừa bị Como chấm dứt hợp đồng chỉ sau một lần ra sân. Ở trận duy nhất đó, anh nhận thẻ đỏ chỉ vài phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, khiến HLV Cesc Fabregas loại anh khỏi kế hoạch của đội bóng.

Từ chỗ là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Anh, Alli hiện thất nghiệp và chưa nhận được đề nghị nào.

