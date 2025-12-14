Đề xuất xoá bỏ kỳ thi đại học ở Hàn Quốc

Lãnh đạo ngành giáo dục Seoul đề xuất xoá bỏ kỳ thi đại học vào năm 2040, đồng thời cải tổ toàn diện khung tuyển sinh với lý do mô hình tuyển sinh hiện nay không còn phù hợp.

Học sinh Hàn Quốc chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ảnh: Yonhap.

Nói về đề xuất xoá bỏ kỳ thi đại học, ông Jung Geun-sik, Giám đốc Sở Giáo dục Seoul, nêu rằng thành phố đề xuất ý kiến này vì học sinh Hàn Quốc đang phải chịu quá nhiều áp lực vì cạnh tranh điểm số. Gánh nặng chi phí học thêm tại các trung tâm tư nhân cũng không còn đảm bảo cho tương lai của thế hệ sau này.

“Chúng ta cần vượt qua rào cản giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Nhiều đổi mới ở các cấp học trước thường bị cản trở ở bậc đại học vì hệ thống tuyển sinh không thay đổi", ông Jung phát biểu.

Đổi cách tuyển sinh

Theo Korea Herald, kế hoạch cải cách toàn diện do Sở Giáo dục Seoul đề xuất được thiết kế theo ba giai đoạn, bắt đầu với nhóm sinh viên nhập học đại học năm 2028, tham gia kỳ tuyển sinh vào năm 2027.

Ở giai đoạn đầu, ông Jung đề xuất chuyển từ hình thức chấm điểm tương đối sang chấm điểm tuyệt đối với các môn tự chọn theo định hướng nghề nghiệp và liên ngành.

Ông Jung Geun-sik đưa ra đề xuất xoá bỏ kỳ thi đại học. Ảnh: Yonhap.

Theo hệ thống tín chỉ trung học triển khai từ năm 2025, học sinh Hàn Quốc được quyền lựa chọn môn học theo sở thích. Tuy nhiên, ông Jung cho rằng cách chấm điểm tương đối hiện nay khiến học sinh chọn môn vì lợi thế điểm số thay vì thực sự quan tâm đến học thuật và định hướng nghề nghiệp. Ông tin rằng việc chấm điểm tuyệt đối sẽ tạo điều kiện để học sinh lựa chọn các môn học phản ánh đúng mục tiêu cá nhân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Giáo dục Seoul đề xuất mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh cân bằng theo khu vực, ưu tiên học sinh ngoài khu vực thủ đô, đồng thời siết điều kiện tuyển sinh sớm đối với học sinh theo học tại các trường trung học tư thục tự chủ, trường ngoại ngữ, trường quốc tế, trường trung học khoa học và trường năng khiếu.

Ở giai đoạn tiếp theo, với nhóm sinh viên nhập học đại học năm 2033, ông Jung đề xuất mở rộng chấm điểm tuyệt đối cho toàn bộ môn học trung học phổ thông và các phần của kỳ thi đại học, đồng thời tăng tỷ trọng câu hỏi trả lời ngắn và dạng tự luận.

Ông cũng kiến nghị hợp nhất tuyển sinh sớm và tuyển sinh chính quy thành một hệ thống thống nhất, song song với việc điều chỉnh chương trình học, cho phép các trường trung học tổ chức học kỳ linh hoạt hơn, gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trong học kỳ cuối.

Theo đề xuất, tuyển sinh đại học sẽ chuyển trọng tâm sang đánh giá dựa trên hồ sơ học tập, qua đó bình thường hóa giáo dục trung học bằng cách khuyến khích quá trình phát triển toàn diện thay vì học tủ để thi.

Trong mô hình này, Suneung sẽ chỉ giữ vai trò bổ trợ và được chấm theo thang điểm tuyệt đối 5 bậc, thay cho thang 9 bậc tương đối hiện nay. Kỳ thi sửa đổi sẽ được tổ chức thử nghiệm dưới dạng thi mô phỏng vào năm 2032 cho học sinh lớp 11.

Song song đó, các trường trung học sẽ từng bước tăng tỷ lệ câu hỏi trả lời ngắn và tự luận trong các bài kiểm tra, từ mức 25% vào năm 2026 lên 50% vào năm 2030 - đúng thời điểm nhóm học sinh lớp 5 hiện nay bước vào bậc trung học.

Để bảo đảm tính công bằng và khách quan, ông Jung cho biết sở đang phát triển hệ thống chấm điểm dựa trên trí tuệ nhân tạo. Theo đó, AI sẽ chấm bài trước, sau đó giáo viên kiểm tra, xác nhận kết quả. Hệ thống này được lập trình dựa trên đề kiểm tra và tài liệu giảng dạy.

Xét đến yêu cầu chuẩn bị về tiêu chuẩn chấm điểm mới, mở rộng đánh giá tự luận và điều chỉnh chương trình học, Sở Giáo dục Seoul kiến nghị chu kỳ tuyển sinh năm 2033 là thời điểm đầu tiên để triển khai đầy đủ các cải cách.

Học sinh hàn Quốc ôn tập cho kỳ thi đại học. Ảnh: Yonhap.

Mục tiêu cuối cùng

Theo kế hoạch được đưa ra, cải cách tuyển sinh Hàn Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2040 với việc bãi bỏ hoàn toàn kỳ thi Suneung và từng bước chấm dứt mô hình trường trung học tư thục tự chủ.

Ông Jung cho biết đến năm 2024, số lượng học sinh trong độ tuổi THPT tại Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm còn một nửa so với hiện nay. Điều này khiến mô hình tuyển chọn dựa trên thi cử không còn phù hợp. Thay vào đó, tuyển sinh sẽ dựa trên hồ sơ toàn diện phản ánh quá trình phát triển của học sinh trong suốt bậc trung học.

Ông Jung theo đó đề xuất các cơ sở đào tạo có thể bổ sung phỏng vấn liên ngành hoặc bài luận dựa trên ngân hàng câu hỏi khi cần thiết để tuyển sinh.

Nhằm hạn chế chênh lệch khi áp dụng đề xuất mới, Sở Giáo dục Seoul cũng gợi ý chuyển đổi các trường trung học tư thục tự chủ, trường ngoại ngữ và trường quốc tế thành các trường trung học phổ thông thông thường nhưng có chương trình chuyên biệt.

Nói thêm về đề xuất cải cách tuyển sinh, ông Jung nhấn mạnh những sáng kiến này chỉ có thể phát huy hiệu quả nếu đi kèm những đổi mới thực chất trong giáo dục trung học phổ thông.

Nhằm bảo đảm tính công bằng và độ tin cậy, Sở Giáo dục Seoul đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ Chương trình học và Đánh giá trong năm nay. Theo ông, mô hình này cần được nhân rộng trên toàn quốc. Tuy nhiên, ông thừa nhận thẩm quyền quyết định cuối cùng thuộc về Ủy ban Giáo dục Quốc gia.

“Chúng tôi không phải cơ quan ra quyết định. Nhưng việc lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn giáo dục và đề xuất các sáng kiến mới là trách nhiệm của chúng tôi", ông Jung Geun-sik khẳng định.