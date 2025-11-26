Sinh viên Hàn Quốc lo sợ

Trong khi nhiều người mong ngóng ra trường, ngày càng nhiều sinh viên Hàn Quốc lại chọn trì hoãn tốt nghiệp để tránh đối mặt với thất nghiệp.

Một sinh viên tốt nghiệp Đại học Yonsei (Hàn Quốc). Ảnh: Nytimes.

Tính đến tháng 9/2025, đã có hơn 9.000 sinh viên Hàn Quốc (bao gồm 9 trường đại học lớn ở các khu vực và 6 trường đại học hàng đầu ở Seoul) hoãn tốt nghiệp. Con số này đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Sinh viên gọi việc hoãn tốt nghiệp là năm thứ 5 tự nguyện. Họ vẫn giữ tư cách sinh viên bằng cách đóng học phí 100.000-200.000 won mỗi học kỳ.

Mục đích là để tăng khả năng cạnh tranh và tránh trở thành "cử nhân thất nghiệp". Việc ra trường muộn giúp họ tiếp cận tốt hơn với các chương trình thực tập cũng như thông tin tuyển dụng, đặc biệt khi các công ty chuyển sang hình thức tuyển dụng quanh năm thay vì các đợt tuyển dụng quy mô lớn.

"Các công ty muốn ứng viên có kỹ năng đa dạng. Nếu là sinh viên, bạn sẽ chuẩn bị điều này dễ hơn so với khi đã ra trường", sinh viên Choi Seung-hee, 24 tuổi, chia sẻ với Korea Herald.

Xu hướng này đang rất phổ biến ở Hàn Quốc, đặc biệt là khu vực ngoài thủ đô Seoul. Tại các trường đại học lớn ở Busan, như Đại học Quốc gia Pusan, Dong-A và Đại học Quốc gia Pukyong, hơn 1.800 sinh viên đã hoãn tốt nghiệp vào năm 2025.

Tỉnh Gangwon cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Số lượng sinh viên hoãn tốt nghiệp tăng 51% trong 3 năm, lên đến 647 sinh viên vào năm 2025.

Lý do chính khiến các sinh viên trì hoãn tốt nghiệp là thiếu hụt cơ hội việc làm. Theo thống kê của Bộ Lao động Hàn Quốc, số việc làm có sẵn trên mỗi người tìm việc chỉ đạt 0,42 vào tháng 10, mức thấp nhất kể từ năm 1998.

Còn theo khảo sát năm 2025 của Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc, chỉ 60,8% doanh nghiệp lớn cho biết sẽ tuyển dụng nhân sự trong năm nay. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Các chuyên gia cảnh báo việc trì hoãn tốt nghiệp phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng việc làm, đồng thời làm trầm trọng thêm sự chênh lệch kinh tế vùng miền. Thế hệ trẻ - đáng lẽ phải là động lực tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia - lại trở thành đối tượng nhận hỗ trợ xã hội và phúc lợi.

"Việc người trẻ trì hoãn gia nhập xã hội sẽ làm suy yếu kinh tế địa phương và kìm hãm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của quốc gia", GS Kim Jae-hoon, giảng viên Xã hội học tại Đại học Quốc gia Kangwon, nhìn nhận.