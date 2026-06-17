Đề xuất tăng thời gian lưu thông xăng E5 trên thị trường

Đề xuất trên được Hiệp hội Vận tải ô tô nêu tại Diễn đàn "Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của Đảng đến hành động Quốc gia” VOV tổ chức sáng 17/6.

Cụ thể, phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Thanh Uy - Phó chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam - nêu kiến nghị: "Hiệp hội đề nghị các cơ quan nhà nước có thầm quyền xem xét tiếp tục cho lưu thông loại xăng E5 trên thị trường một thời gian nữa để người dân có thời gian chuyển đổi sang loại phương tiện đời phù hợp hơn".

Lý giải cho kiến này, ông Uy cho biết, đặc thù ở nước ta hiện chiếm tỷ lệ lớn các loại xe mô tô và ôtô đời cũ đã sử dụng nhiều năm, trong khi đó người dân đã có thói quen sử dụng xăng A92, A95 và xăng E5 nhiều năm nay.

Ngoài ra, đa số người sử dụng loại phương tiện giao thông đời cũ nói trên đều có thu nhập thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, đã và đang sử dụng loại phương tiện này để mưu sinh hàng ngày.

Trước đó, theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành sẽ phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc từ 1/6. Tuy nhiên, để bảo đảm mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục duy trì xăng E5 RON92 đến hết ngày 31/12/2030.

Các đại biểu tham gia diễn đàn.

Ông Uy cũng nhấn mạnh việc Chính phủ có chủ trương dừng sử dụng xăng nền (A92 và A95) sang sử dụng xăng E10 tại Việt Nam từ ngày 1/6/2026 là một giải pháp kép, nhằm giảm áp lực nhập khẩu xăng nền 8-10%, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính 8-10% tương đương với tỷ lệ nhiên liệu sinh học pha trộn.

Chính sách mới này đã thay đổi thói quen đang sử dụng xăng A92, A95 nhiều năm qua của người dân nên việc có nhiều ý kiến khác nhau đây cũng là việc rất bình thường.

Mặc dù vậy, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam nhận thấy rằng khi thực hiện dừng cung ứng xăng nền (A92, A95) để chuyển sang sử dụng xăng E10, cơ quan quản lý nhà nước liên quan chưa phân tích, giải thích chuyên sâu một số nội dung mà người dân đặc biệt quan tâm khi sử dụng xăng E10.

Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan chức năng liên quan, như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính cần có sự thống nhất, phối hợp để làm rõ một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, từ đó tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong việc sử dụng xăng E10 thay cho xăng nền (A92, A95).

Xây dựng các tiêu chuẩn bền vững nghiêm ngặt từ đầu

Nêu kinh nghiệm phát triển ethanol sinh học của Brazil và những bài học dành cho Việt Nam, ông Marco Farani - Đại sứ Brazil tại Việt Nam - cho biết Brazil bắt đầu đẩy mạnh sản xuất và sử dụng ethanol trên quy mô lớn từ năm 1975 thông qua chương trình Proalcool.

Chương trình này đã tăng tỷ lệ pha trộn ethanol vào xăng và hỗ trợ sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông.

Ông Marco Farani - Đại sứ Brazil tại Việt Nam.

“Chương trình này dần hoàn thiện, tạo điều kiện để các nhà sản xuất, các hãng xe, đơn vị phân phối nhiên liệu và người tiêu dùng an tâm đầu tư. Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất gửi đến Việt Nam là ngành nhiên liệu sinh học không thể thành hình nếu chỉ dựa vào các chính sách bắt buộc ngắn hạn.

Thay vào đó, lĩnh vực này đòi hỏi những tín hiệu chính sách ổn định trong nhiều năm, được hậu thuẫn bởi các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, khuôn khổ đầu tư vững chắc và sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành”, ông Marco Farani cho biết.

Cũng theo ông Marco Farani, Brazil hiện quy định bắt buộc pha trộn 27% ethanol khan vào xăng và tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 30%.

Kể từ năm 2003, sự xuất hiện của dòng xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường. Hiện nay, 85% số xe hạng nhẹ tại Brazil, tương đương 33,7 triệu chiếc, có thể chạy bằng ethanol nguyên chất hoặc xăng pha ethanol.

Đối với Việt Nam, bài học rút ra là rất rõ ràng: việc phát triển ngành nhiên liệu sinh học trong nước cần được xây dựng trên nền tảng các tiêu chuẩn bền vững nghiêm ngặt ngay từ đầu, bao gồm khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, các cơ chế bảo vệ đất đai hợp lý và hệ thống kiểm kê, hạch toán carbon minh bạch.

“Việt Nam có thể từng bước nâng cao các quy định bắt buộc về tỷ lệ pha trộn, gắn liền với các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng nhiên liệu và kiểm định phương tiện", ông Marco Farani nói.