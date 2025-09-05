Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng

  • Thứ sáu, 5/9/2025 14:09 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Cục CSGT đề xuất xây dựng phương án có tuyến đường tập lái với bài học đi trên đường cao tốc riêng, ít ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 5/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua thông tin phản ánh của người dân, Cục trưởng Cục CSGT nắm bắt thông tin xe tập lái đi vào đường cao tốc gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Xe Tap lai duong rieng anh 1

Nhiều người phản ánh xe tập lái đi vào đường cao tốc gây cản trở giao thông. Ảnh minh họa.

Cục CSGT đánh giá trên cao tốc, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao (lên tới 120 km/h) nên học viên lái xe sẽ khó khăn khi điều khiển phương tiện với tốc độ này. Nhiều xe tập lái di chuyển dưới tốc độ tối thiểu (60 km/h) vừa vi phạm quy định về tốc độ trên đường cao tốc, vừa gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông cùng thời điểm.

Để giải quyết tình trạng trên, Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc Cục phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án cho học viên tập lái xe có tuyến đường tập lái với bài học đi trên đường cao tốc riêng, ít ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông, bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, một số tài xế ở Hà Nội phản ánh, thời gian qua, khi họ chạy xe trên các tuyến cao tốc như Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai, Đại lộ Thăng Long..., thường xuyên gặp tình trạng xe ôtô tập lái đi với tốc độ thấp gây cản trở giao thông.

Các ôtô tập lái dù đi với tốc độ chậm nhưng chiếm làn 1 (làn sát dải phân cách giữa của cao tốc) khiến các xe khác phải vòng tránh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

