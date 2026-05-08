Đề xuất người dân phường Hoàn Kiếm đăng ký lộ trình đổi sang xe điện

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, người dân tại khu vực lõi trung tâm Hà Nội có thể sẽ phải bước vào lộ trình chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện.

Thông tin này nằm trong tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12/5 tới. Một điểm đáng chú ý trong đề xuất lần này là Hà Nội không chỉ dừng ở việc hạn chế phương tiện chạy xăng mà còn yêu cầu người dân chủ động đăng ký trực tuyến lộ trình chuyển đổi sang xe điện.

Cụ thể, với xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng không phải xe ôm công nghệ, trong giai đoạn từ 1/7 đến 1/10, người dân thuộc khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về kế hoạch đổi phương tiện. Động thái này được xem là bước chuẩn bị cho lộ trình siết dần xe máy xăng tại khu vực trung tâm nhằm giảm ô nhiễm không khí và xây dựng vùng phát thải thấp đầu tiên của Thủ đô.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 từ ngày 1/7 đến hết 31/12 sẽ triển khai thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm với 11 tuyến phố gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực này hiện có khoảng 20.000 cư dân sinh sống.

Đối với xe máy xăng không phải xe công nghệ, thành phố dự kiến cấm lưu thông trong khung giờ từ 18h đến 24h thứ Sáu và từ 6h đến 24h thứ Bảy, Chủ nhật.

Riêng xe ôm công nghệ chạy xăng sẽ bị dừng hoạt động hoàn toàn trong vùng phát thải thấp từ ngày 1/7. Sau giai đoạn đầu, Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2027 đến hết năm 2027, khu vực thí điểm mở rộng sang phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam với 14 tuyến phố bao quanh như Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn…Khu vực này có hơn 136.900 người sinh sống.

Đến giai đoạn 3 từ năm 2028 đến hết năm 2029, toàn bộ khu vực trong Vành đai 1 với 9 phường sẽ trở thành vùng phát thải thấp. Phạm vi bao quanh bởi các tuyến Hoàng Cầu, Đê La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Yên Phụ, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Cầu Giấy…Tổng dân số khu vực lên tới khoảng 625.000 người.

Không chỉ xe máy, Hà Nội còn dự kiến áp dụng hàng loạt quy định khí thải nghiêm ngặt với ôtô tải. Xe tải dưới 2 tấn không đạt chuẩn khí thải mức 4 sẽ bị cấm lưu thông. Xe đạt chuẩn mức 4 chỉ được chạy ngoài giờ cao điểm. Xe tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải có chấp thuận của Công an thành phố. Trong khi đó, xe tải trên 3,5 tấn sẽ bị cấm hoàn toàn trong vùng phát thải thấp.

Theo Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội, số lượng xe máy tại 9 phường thuộc khu vực Vành đai 1 hiện rất lớn, dao động từ 1.700 đến hơn 85.000 xe mỗi phường. Riêng phường Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất với khoảng 89.000 xe máy.

Đáng chú ý, xe máy sử dụng xăng hiện vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo từ 94-97% tổng số phương tiện tại các phường này. Điều đó đồng nghĩa với việc lộ trình chuyển đổi sang xe điện sẽ tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn người dân trong thời gian tới.