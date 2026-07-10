Đề xuất nâng cọc đấu giá lên 20%: Sắp hết thời 'cò' thổi giá đất

Nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất nâng mức đặt cọc đấu giá tối thiểu từ 10% lên 20% là hợp lý, có thể ngăn chặn hành vi thao túng kết quả đấu giá và giảm nguy cơ tạo "sốt đất" ảo.

Theo thông báo ngày 1/7, kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), để nâng cao hiệu quả xử lý tài sản công cũng như phòng, ngừa việc thao túng kết quả đấu giá, Bộ Tư pháp được giao rà soát, đánh giá để quy định phù hợp về tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân.

Đáng chú ý, đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất điều chỉnh mức tiền đặt cọc trước từ khung 10-50% trị giá lô đất đấu giá hiện nay lên 20-50%. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch của hoạt động đấu giá, đồng thời phòng ngừa tình trạng thao túng kết quả đấu giá đất.



Khu đất đấu giá thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên (nay là xã Sơn Đồng, Hà Nội) bị nhiều chủ đầu tư "thổi giá" rồi bỏ cọc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, luật sư Hoàng Tuấn Vũ - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc nâng mức đặt cọc tối thiểu lên 20% là hợp lý và đủ sức loại trừ những trường hợp tham gia đấu giá chỉ nhằm đẩy giá rồi bỏ cọc.

Theo luật sư Vũ, tiền đặt cọc trước không chỉ là điều kiện để nhà đầu tư tham gia đấu giá mà còn thể hiện trách nhiệm và cam kết tài chính của họ. Khi phải bỏ ra khoản tiền lớn hơn, nhà đầu tư sẽ cân nhắc kỹ năng lực tài chính và kế hoạch sử dụng đất trước khi đưa ra mức giá.

"Mức đặt cọc cao hơn sẽ bảo đảm thái độ nghiêm túc của người tham gia đấu giá. So với lợi ích có thể thu được từ một khu đất trúng đấu giá, khoản đặt trước này vẫn không phải quá lớn", ông Vũ nhận định.

Luật sư Vũ cũng lưu ý, điều kiện tiên quyết là giá khởi điểm phải được xác định sát với giá thị trường. Khi đó, mức đặt cọc tối thiểu 20% cũng đã là một khoản tiền đáng kể, khiến những người không có nhu cầu thực sự khó chấp nhận rủi ro bỏ cọc.

Ở góc độ thị trường, TS Trần Xuân Lượng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, hiện tượng thao túng, bỏ cọc đấu giá đất không phải diễn biến bất thường mà là hệ quả của các cơn sốt đất mang tính đầu cơ.

Theo ông Lượng, để ngăn chặn tình trạng này, các đơn vị tổ chức đấu giá cần linh hoạt áp dụng mức tiền đặt trước cao hơn, có thể lên tới 50% trong những trường hợp phù hợp. Việc tăng ràng buộc tài chính sẽ giúp sàng lọc nhà đầu tư, hạn chế những người tham gia chỉ nhằm tạo sóng, đẩy giá.

Chuyên gia cho rằng, ngoài tăng số tiền đặt cọc, cần nâng mức giá khởi điểm lên sát giá thị trường, công khai dữ liệu đấu giá, kiểm soát tình trạng "quân xanh, quân đỏ" và giám sát việc chuyển nhượng sau đấu giá để tránh tạo sóng "giá ảo".

Trước đó, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cũng chỉ ra thực tế, nhiều người trúng đấu giá đất không phải cư dân địa phương mà đến từ các tỉnh, thành khác. Không ít trường hợp tham gia đấu giá không nhằm xây nhà để ở, mà chủ yếu để mua đi bán lại kiếm lời, tạo điều kiện cho giới đầu nậu, "cò đất" thổi giá, gây ra các cơn sốt đất ảo.

Ông Châu từng kiến nghị nghiên cứu quy định người tham gia đấu giá các lô đất ở trước hết nên là người có nhu cầu thực tế tại địa phương. Chỉ khi người dân trong xã không có nhu cầu mới mở rộng cho các đối tượng ngoài địa phương tham gia, qua đó hướng quỹ đất đến đúng đối tượng có nhu cầu sử dụng thực và góp phần hạn chế đầu cơ trên thị trường.