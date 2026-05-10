Đề xuất mới về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô

Thời gian tới, thị trường thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ được quản lý bằng các tiêu chuẩn khắt khe ngang tầm quốc tế.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua cơ quan này nhận được nhiều phản ánh từ các doanh nghiệp và tổ chức đánh giá, về việc thực hiện QCVN 123:2024/BGTVT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô) gặp nhiều vướng mắc ở khâu đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Để giải quyết tình trạng trên, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục chứng nhận, công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô.

Bộ yêu cầu từ nay đến trước ngày 1/7 tới, quy trình công bố hợp quy phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT. Cụ thể, sản phẩm phải trải qua quy trình chứng nhận sự phù hợp tại một tổ chức do Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định, sau đó doanh nghiệp mới mang hồ sơ đến cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng) địa phương để công bố hợp quy.

Ghế trẻ em sẽ được phân loại chi tiết theo 3 mức độ rủi ro gồm thấp, trung bình và cao, với các yêu cầu chứng nhận hoàn toàn khác nhau.

Từ ngày 1/7, cơ chế quản lý sẽ chuyển sang áp dụng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Khi đó, ghế trẻ em sẽ được phân loại chi tiết theo 3 mức độ rủi ro gồm thấp, trung bình và cao, với các yêu cầu chứng nhận hoàn toàn khác nhau.

Việc kiện toàn các quy chuẩn kỹ thuật là bước đệm quan trọng để thực thi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Theo đó, từ ngày 1/1/2026, việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ là yêu cầu bắt buộc. Trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m sẽ không được ngồi chung hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Luật quy định người điều khiển ô tô dưới 9 chỗ ngồi (trừ xe kinh doanh vận tải hành khách) phải đảm bảo trẻ em sử dụng thiết bị an toàn phù hợp; nếu vi phạm, mức phạt tiền sẽ dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Song song với việc quản lý thiết bị an toàn, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư mới thay thế Thông tư 47/2024 về kiểm định xe cơ giới, trong đó nổi bật là quy định quản lý thiết bị DAT trên xe tập lái.

Thiết bị DAT là hệ thống bắt buộc, dùng để giám sát thời gian và quãng đường học thực hành, là điều kiện để học viên dự thi sát hạch. Tuy nhiên, Sở Xây dựng Cà Mau đề xuất không coi việc lắp DAT là “cải tạo phương tiện”, vì thiết bị này không làm thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật hay công năng của xe.

Các địa phương cho rằng DAT có tính chất tương tự camera hành trình hay GPS - đều lắp thêm và lấy điện từ ắc quy nhưng không bị xem là cải tạo. Nếu quy định ngược lại sẽ gây thiếu thống nhất và phát sinh thủ tục không cần thiết. Sở Xây dựng Quảng Ngãi cũng đồng tình, nhấn mạnh thiết bị tiêu thụ điện thấp, không ảnh hưởng hệ thống xe.

Trước các góp ý, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo hướng sát thực tiễn và giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp...