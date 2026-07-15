Đề xuất giảm hơn 220 ha khu đô thị đa mục tiêu phía bắc Hà Nội

Nhà đầu tư dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đề xuất giảm quy mô từ gần 700 ha còn hơn 474 ha, và không còn triển khai tại xã Mê Linh như phương án trước đó.

Phối cảnh dự án Bắc Thăng Long Urban City theo phương án ban đầu với quy mô khoảng 699 ha. Ảnh: CĐT.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội về tình hình triển khai các dự án trọng điểm theo Nghị quyết 258/2025 của Quốc hội, nhà đầu tư dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh (Bắc Thăng Long Urban City) đã đề xuất điều chỉnh giảm quy mô dự án.

Cụ thể, đại diện liên danh nhà đầu tư là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã có văn bản đề nghị điều chỉnh diện tích dự án từ 699 ha trên địa bàn ba xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh xuống còn hơn 474 ha trên địa bàn 2 xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh. Theo báo cáo, đề xuất này đã được liên ngành thống nhất và Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét.

Theo phương án ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng , được định hướng trở thành nơi xây dựng khu nhà ở tái thiết đô thị, nhà ở di dân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và quỹ nhà ở tạm cư chất lượng cao, tiêu chuẩn tương đương nhà ở thương mại với giá bán hợp lý.

Bên cạnh đó, dự án cũng phục vụ mục tiêu xây dựng khu đô thị kiểu mẫu hiện đại, cung cấp chuỗi sản phẩm bất động sản đa dạng gồm nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng và các công trình công cộng như bệnh viện quốc tế, làng đại học quốc tế, trung tâm R&D và đổi mới sáng tạo, trường học, tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng...

Dự án được khởi công đầu tháng 2 năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2032. Ngoài Handico, các công ty trong liên danh gồm Sunshine Group, S-Home, Thái Nam Land, Potamos.

Báo cáo cũng cho biết nhà đầu tư đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 1/7 đến 20/7. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao mốc giới để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, tiến độ dự án hiện vẫn chậm so với kế hoạch. Sở Tài chính đã hai lần có văn bản đôn đốc các sở, ngành và nhà đầu tư khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Thời gian tới, nhà đầu tư được yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét.