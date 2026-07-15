Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đề xuất giá đất tái định cư chỉ từ 1,4 triệu đồng/m2

  • Thứ tư, 15/7/2026 14:30 (GMT+7)
  • 55 phút trước

UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất giá đất tái định cư tại hơn 80 vị trí chưa có trong Bảng giá đất 2026, có giá từ 1,4 triệu đồng/m2. 

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang áp dụng Bảng giá đất năm 2026 theo Nghị quyết 33/2025 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, một số vị trí đất tại các khu tái định cư hiện không nằm trong danh mục Bảng giá đất năm 2026.

Theo đề xuất, giá đất tái định cư tại hơn 80 vị trí thuộc 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh có giá từ 1,4 triệu đồng/m2 đến 10 triệu đồng/m2.

tái định cư ảnh 1

Khu vực phường Quan Triều.

Cụ thể, tại phường Vạn Xuân, các khu tái định cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội số 1, số 2, số 3... giá đất từ 2,6 - 6 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Khu tái định cư Phú Đông (phường Trung Thành), giá đất tái định cư từ 2,2 - 3 triệu đồng/m2.

Tương tự, tại phường Bách Quang, các khu tái định cư số 1, số 2 giá đất từ 3 - 4,2 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá đất tái định cư thấp nhất thuộc các vị trí tại Khu công nghiệp Sông Công 2, khu tái định cư số 5 (phường Bá Xuyên) chỉ từ 1,4 - 1,8 triệu đồng/m2.

Ngược lại, giá đất tái định cư cao nhất là khu tái định cư tổ 39, 40 (phường Phan Đình Phùng) có giá từ 6,2 - 10 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, nghị quyết chỉ bổ sung giá đất tại một số khu tái định cư chưa có trong Bảng giá đất năm 2026. Việc bổ sung này nhằm giúp các địa phương thực hiện công tác bố trí tái định cư một số dự án trên địa bàn.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm, được tổ chức trong vài ngày tới.

Hà Nội đề xuất khu tái định cư cho dự án Olympic và Quốc lộ 1A

Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về địa điểm bố trí tái định cư khi GPMB phục vụ triển khai các dự án này.

12:42 21/6/2026

Hai khu công nghiệp 10.000 tỷ của Vinhomes ở Hải Phòng có diễn biến mới

Hải Phòng vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho 2 KCN do công ty con của Vinhomes là chủ đầu tư.

11:28 12/7/2026

Mỗi gia đình ở khu Chợ Gà - Gạo được hỗ trợ tạm cư 8-10 triệu/tháng

Theo UBND phường Bến Thành, các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư tại dự án chỉnh trang khu Chợ Gà - Gạo sẽ được hỗ trợ 8-10 triệu đồng/tháng/hộ, tối đa không quá 24 triệu đồng.

16:13 25/6/2026

https://tienphong.vn/de-xuat-gia-dat-tai-dinh-cu-chi-tu-14-trieu-dongm2-post1859596.tpo

Thanh Hiếu/ Tiền Phong

tái định cư Thái Nguyên Thái Nguyên giá đất

    Đọc tiếp

    Tin vui với Thế Giới Di Động

    Tin vui với Thế Giới Di Động

    7 phút trước 15:18 15/7/2026

    0

    Sau nửa đầu năm, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 632 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 3.191 cửa hàng. Đáng chú ý, Thế Giới Di Động cho biết toàn bộ điểm bán mới đã có lợi nhuận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý