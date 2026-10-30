Đề xuất gắn thu nhập tăng thêm cán bộ xã với mức độ hài lòng của dân

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Phước đề xuất gắn một phần thu nhập tăng thêm của cán bộ cấp xã với kết quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của người dân.

Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước chiều 30/10, đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Phước (Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng việc tăng phụ cấp cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55% kể từ ngày 1/7/2026 là cần thiết, song tăng thu nhập mới chỉ giải quyết được một phần vấn đề.

“Điều người dân quan tâm là sau khi chính sách được thực hiện, thủ tục có nhanh hơn không, công việc có được giải quyết dứt điểm hơn không và thái độ phục vụ có tốt hơn không”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Trần Thị Thu Phước.

Theo bà Phước, sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố giảm hơn 46%, trong khi địa bàn quản lý của chính quyền cấp xã rộng hơn. Cùng đó, Chính phủ tiếp tục phân cấp nhiều thủ tục hành chính về địa phương, khiến khối lượng công việc và trách nhiệm của cán bộ cấp xã ngày càng lớn.

Thực tế này đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả giải quyết công việc.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng nếu chế độ đãi ngộ tăng nhưng cơ chế đánh giá cán bộ vẫn mang tính bình quân, cào bằng thì khó tạo động lực cho người làm tốt, đồng thời chưa đủ sức thúc đẩy những người làm chưa tốt thay đổi.

Từ đó, đại biểu đề xuất: “Nghiên cứu gắn một phần thu nhập tăng thêm của cán bộ cấp xã với kết quả công việc có thể đo lường như: tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân, số vụ việc được xử lý dứt điểm tại xã... Các tiêu chí đánh giá phải rõ ràng, phù hợp với đặc thù từng địa bàn, tránh chạy theo thành tích hoặc phát sinh thêm những thủ tục đánh giá mang tính hình thức”.

Bên cạnh cải thiện thu nhập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho những cán bộ có năng lực, đạt kết quả thực chất ở cơ sở.

Những người làm tốt cần được ưu tiên đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm; đồng thời xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ hai chiều giữa cấp tỉnh và cấp xã.

“Nếu chỉ yêu cầu cán bộ cơ sở gánh vác thêm nhiệm vụ mà không tạo điều kiện nâng cao năng lực và phát triển nghề nghiệp thì sẽ khó giữ được người giỏi lâu dài”, đại biểu nêu quan điểm.

Đề cập trách nhiệm của người đứng đầu, đại biểu nhận xét thực tế cho thấy khi lãnh đạo Chính phủ trực tiếp xuống địa phương, nhiều vướng mắc được tháo gỡ nhanh chóng.

Theo bà, cách làm này cần được duy trì thành nền nếp ở cấp tỉnh và cấp xã, thông qua quy định cụ thể về lịch đi cơ sở, nội dung làm việc, thời hạn xử lý và trách nhiệm trả lời các vấn đề được phản ánh.

Đại biểu nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của người đứng đầu phải được đánh giá bằng kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc, thay vì chỉ căn cứ vào số lần đi cơ sở.

“Điều quan trọng không phải là lãnh đạo đã xuống cơ sở bao nhiêu lần, mà là sau mỗi lần làm việc những vướng mắc nào đã được giải quyết và kết quả đến đâu”, đại biểu nói.

Đề nghị bổ sung phụ cấp cho viên chức cấp xã

Cũng quan tâm đến chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ làm việc tại cấp xã, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long) đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp cho viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Theo bà Nhi, từ ngày 1/7/2026, phụ cấp công vụ của cán bộ, công chức cấp xã được tăng từ 25% lên 55%, nhưng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã chưa thuộc diện áp dụng.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi.

Trong khi đó, nhiều viên chức đảm nhiệm công việc có yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm và áp lực không kém cán bộ, công chức. Đặc biệt, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã không có nguồn thu để cải thiện thu nhập cho người lao động.

“Khác nhau về vị trí pháp lý và chế độ quản lý không có nghĩa là có thể bỏ qua yêu cầu về công bằng, hợp lý trong chính sách đãi ngộ”, đại biểu nhấn mạnh.

Bà Nhi đề nghị trước mắt xem xét phụ cấp đặc thù hoặc khoản hỗ trợ đối với những vị trí có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, trực tiếp phục vụ người dân.

Về lâu dài, Chính phủ cần bảo đảm sự tương quan hợp lý trong chính sách tiền lương, thu nhập giữa cán bộ, công chức và viên chức cấp xã, gắn chế độ đãi ngộ với vị trí việc làm, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

“Không thể đòi hỏi chất lượng dịch vụ công ngày càng cao nếu chính sách đối với những người trực tiếp cung ứng dịch vụ công chưa được quan tâm tương xứng”, bà Nhi nói.