Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công của quy hoạch TP.HCM, phải tạo ra kết quả để người dân thụ hưởng.

Sáng 23/11, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho thành phố mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM; biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của thành phố, các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia và nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ để bản quy hoạch có tầm nhìn chiến lược được công bố.

Tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công

Theo Chủ tịch Quốc hội, TP.HCM luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực có sức hút và sức lan tỏa đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Bản quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết 09/2026, xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng và có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm các đô thị trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoài Bảo.

Đề cập việc triển khai quy hoạch, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng để bản quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công.

Quy hoạch sau khi công bố phải thực sự đi vào cuộc sống Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang có ba điểm nghẽn gồm thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, điểm nghẽn thể chế đã từng bước được tháo gỡ nhờ những thành quả qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội.

Dẫn lại ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại các hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho biết thể chế hiện cơ bản được tháo gỡ, vấn đề quan trọng còn lại là tổ chức thực thi.

Ông nhấn mạnh quy hoạch sau khi công bố phải thực sự đi vào cuộc sống. Muốn vậy, phải xác định cụ thể thực hiện như thế nào, ở đâu, ai làm, khi nào hoàn thành và tạo ra sản phẩm gì để nhân dân thụ hưởng. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả thực tế của bản quy hoạch.

Năm nhiệm vụ trọng tâm để TP.HCM hiện thực hóa quy hoạch

Để triển khai hiệu quả quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP.HCM và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phổ biến rộng rãi quy hoạch, tăng cường giám sát và bảo đảm tính đồng bộ.

Thành phố cần phổ biến, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, HĐND TP.HCM, các xã, phường và đặc biệt là sự giám sát của người dân; thu hút tối đa nguồn lực đầu tư phát triển.

Thành phố cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch thành phố và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Trung ương, TP.HCM và đại biểu tham quan khu triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Thứ hai, vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động nguồn lực phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý yêu cầu phát triển các khu đô thị mới sáng, xanh, sạch, đẹp và nhà ở cho người dân, coi đây là yếu tố quyết định đối với sự phát triển của thành phố.

Thứ ba, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống.

TP.HCM cần ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng; chủ động có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng và ô nhiễm môi trường. Quá trình phát triển phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực.

Thành phố cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TP.HCM bứt phá, phát triển xứng tầm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có trách nhiệm cao; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm trong quyết định và tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công. Cùng với đó, cần hướng dẫn rõ các quy định pháp lý để cán bộ, đảng viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt, nhiều lần làm việc với TP.HCM, với mong muốn thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm đặc thù phát triển TP.HCM. Cùng với các luật nền tảng về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, những quyết sách này nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho thành phố.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TP.HCM bứt phá, phát triển xứng tầm.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà đầu tư quốc tế và nhân dân, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng TP.HCM sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu quy hoạch đề ra.

Qua đó, thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết yêu cầu phát triển đặt ra cho thành phố không chỉ là sự tăng trưởng về lượng mà là sự bứt phá về chất, mang tầm vóc của một siêu đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới, một thành phố đáng sống. "Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bản đồ phát triển dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.