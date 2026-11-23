Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm xác định mục tiêu phát triển TP.HCM thành đô thị toàn cầu hiện đại, thông minh, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trung tâm và không ngừng nâng cao chất lượng sống.

Một trong những nội dung trọng tâm của quy hoạch là tổ chức TP.HCM theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Đông đảo người dân cũng có mặt trong buổi sáng 23/11 để tham quan, tìm hiểu quy hoạch thành phố.

Quy mô dân số TP.HCM, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi, được dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 20,5 triệu người năm 2035, 23 triệu người năm 2040, 25 triệu người năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu trong buổi lễ công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm. Quy mô lao động của TP.HCM dự kiến đến năm 2030 khoảng 8,2 triệu người, năm 2040 khoảng 9,9 triệu người, năm 2045 khoảng 10,7 triệu người và năm 2050 khoảng 11,3 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 65%.

Định hướng đến năm 2075, thành phố duy trì tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 6%/năm, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 100.000 USD . Tầm nhìn 100 năm trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”.

Diện tích đất xây dựng toàn thành phố dự kiến đạt khoảng 280.000-290.000 ha vào năm 2030 và tăng lên khoảng 365.000-390.000 ha vào năm 2050.

TP.HCM sẽ triển lãm, trưng bày quy hoạch trong thời gian một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố để người dân tham quan.

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