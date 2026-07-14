Cán bộ, công chức xã được xếp lương, ngạch thế nào?

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc xếp ngạch được thực hiện căn cứ vị trí việc làm thay vì dựa vào thời gian giữ ngạch.

Bộ Nội vụ vừa có Công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn việc xếp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm và điều kiện xếp ngạch theo quy định mới. Đây cũng là vấn đề được nhiều địa phương quan tâm trong thời gian qua.

Liên quan xếp lương theo ngạch công chức đối với chức danh Phó chủ tịch HĐND và UBND cấp xã, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại Nghị định số 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định số 204/2004 quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức.

Theo đó, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh đang đảm nhiệm.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ Quy định số 368 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị và Nghị định số 361/2025 để tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo đúng thẩm quyền.

Liên quan việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng đối với công chức đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trước ngày 1/7/2025, theo Bộ Nội vụ, vấn đề này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 361/2025 của Chính phủ.

Theo đó, trường hợp cơ quan sử dụng có số lượng thực tế vượt quá tỉ lệ quy định tại Nghị định này thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc sắp xếp, bố trí để bảo đảm sau ngày 1/7/2027 thực hiện đúng tỉ lệ theo quy định.

Không yêu cầu chứng chỉ, thời gian giữ ngạch

Đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương theo quy định tại Nghị định số 361/2025 của Chính phủ.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công, được bố trí 100% ở ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, tỉ lệ xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương không vượt quá 50% tổng số cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công, theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Một trong những nội dung quan trọng khác là hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với công chức được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên chính và tương đương.

Theo Bộ Nội vụ, nguyên tắc xếp ngạch công chức được thực hiện theo đúng vị trí việc làm. Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì được xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

“Việc thay đổi vị trí việc làm phải bảo đảm còn chỉ tiêu theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; công chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước đó; không thuộc trường hợp đang bị xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố hoặc xét xử”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Căn cứ các quy định nêu trên, khi xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương theo vị trí việc làm đối với công chức không yêu cầu điều kiện về thời gian giữ ngạch thấp hơn liền kề, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức như quy định trước đây.