Đề xuất chuyển hàng nghìn căn hộ tái định cư thành nhà xã hội cho thuê

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất Bộ Xây dựng cho phép chuyển đổi các dự án nhà ở tái định cư bố trí chưa hiệu quả sang nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu cư trú cho người dân.

TP.HCM hiện có hơn 8.000 căn hộ tái định cư chưa được bố trí sử dụng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đề xuất này được Sở Xây dựng TP nêu trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình triển khai Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Theo số liệu khảo sát của Sở này, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 1,6 triệu người đang ở trong 629.083 phòng trọ hoặc nhà ở riêng lẻ kết hợp cho thuê. Trong đó, nhà trọ độc lập đang giải quyết chỗ ở cho gần 710.000 người; nhà ở riêng lẻ kết hợp cho thuê đang tiếp nhận hơn 900.000 người; nhà ở cho thuê hiện có 72.581 phòng/căn; còn nhà ở xã hội cho thuê hiện chỉ đạt hơn 10.000 căn.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá hệ thống hành lang pháp lý về phát triển nhà ở cho thuê hiện nay vẫn chưa đầy đủ. Các cơ chế, chính sách chưa đủ mạnh để khuyến khích phát triển quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn, dẫn đến việc thiếu hụt nguồn cung trầm trọng so với nhu cầu thực tế.

Trước thực trạng nhu cầu nhà ở tăng cao nhưng quỹ đất và nguồn vốn còn hạn hẹp, Sở Xây dựng thống nhất đưa dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào loại dự án cấp bách. Theo đó, để phát triển và hoàn thành mục tiêu của chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, Sở Xây dựng đề xuất chuyển đổi công năng từ nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội cho thuê.

TPHCM sẽ rà soát một số dự án hoặc quỹ nhà được đầu tư phục vụ tái định cư nhưng hết nhu cầu sử dụng, không còn phù hợp hoặc bố trí chưa hiệu quả để nghiên cứu chuyển đổi công năng.

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, tính đến đầu tháng 6, đơn vị này đang quản lý 10.449 căn hộ tái định cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn đến 8.182 căn hộ chưa bố trí sử dụng.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đã hoàn thành khoảng 17.902 căn nhà, đạt 98% chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thực tế, trong 5 năm tới, thành phố đặt mục tiêu phải phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, gấp 10 lần kết quả đạt được của giai đoạn trước.

Bên cạnh việc tận dụng nhà tái định cư, TP.HCM kiến nghị hàng loạt giải pháp đột phá rút ngắn quy trình đầu tư bằng việc áp dụng quy trình "luồng xanh" để cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách (vốn ủy thác qua HFIC) và kiến nghị gói tín dụng ưu đãi riêng cho nhà ở xã hội cho thuê với lãi suất khoảng 3-4%/năm trong thời hạn 30 năm.

Cùng với đó, thành phố sẽ xác định và bổ sung thêm khoảng 1.000 ha đất để phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040, nâng tổng quỹ đất dành cho phân khúc này lên khoảng 1.740 ha.