Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đề xuất cán bộ có biến động thu nhập 1 tỷ đồng/năm mới phải kê khai

  • Thứ tư, 15/10/2025 18:59 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, chiều 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Khai thu nhap can bo anh 1

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết dự thảo Luật quy định thống nhất, đồng bộ các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, tránh tình trạng không rõ về thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định của Đảng về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo đó, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về tài sản, thu nhập phải kê khai, dự thảo Luật quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi so với năm 2018.

Cụ thể, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai.

"Về giá trị tài sản, mức thu nhập để theo dõi biến động, xác minh tài sản, thu nhập, dự thảo Luật quy định tăng giá trị tài sản, mức thu nhập khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và tạo được sự ổn định trong thời gian dài, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với mức tăng giá trị tài sản phải kê khai lên khoảng 3 lần (từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng)", ông Đoàn Hồng Phong nêu.

Khai thu nhap can bo anh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành việc điều chỉnh mức tăng tài sản thu nhập phải kê khai và biến động tài sản phải kê khai bổ sung.

Cơ quan thẩm tra cho rằng việc điều chỉnh này phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và để tập trung vào kiểm soát việc kê khai tài sản có giá trị lớn, giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Ông Hoàng Thanh Tùng cho hay, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị không quy định "cứng" các mức tiền trong luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể để linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Điều hành thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị giải trình thêm lý do vì sao nâng mức biến động giá trị tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.

Chung mối quan tâm, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cũng đề nghị làm rõ căn cứ chọn giá trị tài sản kê khai là 150 triệu đồng và mức biến động trong năm 1 tỷ đồng.

Giải trình vấn đề này, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, đề xuất tăng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai là để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi so với năm 2018.

"Trượt giá và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2018 đến nay đã tăng. Chúng tôi căn cứ vào tốc độ trượt giá và tốc độ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức xấp xỉ khoảng 3 lần", Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng

Trung ương kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

18:57 6/10/2025

Hai lãnh đạo ở Khánh Hòa bị kỷ luật vì muốn trưng dụng lầu Bảo Đại

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Trần Đức Hà và ông Lê Xuân Lợi.

13:00 4/10/2025

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Trọng Hưng.

13:36 26/9/2025

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/de-xuat-can-bo-co-bien-dong-thu-nhap-1-ty-dong-nam-moi-phai-ke-khai-ar971340.html

Anh Văn/VTC News

Khai thu nhập cán bộ Lê Thị Nga Nguyễn Khắc Định Kê khai thu nhập Thu nhập cán bộ

  • Lê Thị Nga

    Lê Thị Nga

    Bà Lê Thị Nga là Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội X, XI, XII, XIII, XIV. Bà từng giữ chức Phó chánh án TAND TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
    • Năm sinh: 1964
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Thạc sĩ luật

  • Nguyễn Khắc Định

    Nguyễn Khắc Định

    Ông Nguyễn Khắc Định là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
    • Năm sinh: 1964
    • Quê quán: Thái Bình
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ luật

Đọc tiếp

Bao Matmo gay thiet hai nhieu hon ca Bualoi hinh anh

Bão Matmo gây thiệt hại nhiều hơn cả Bualoi

8 giờ trước 20:43 15/10/2025

0

Dù không đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta, bão Matmo gây thiệt hại vật chất lớn hơn cả Bualoi, cơn bão tàn phá suốt dọc miền Bắc, miền Trung cuối tháng 9.

Nguoi dan ong tu vong bat thuong ben cot dien hinh anh

Người đàn ông tử vong bất thường bên cột điện

8 giờ trước 20:28 15/10/2025

0

Người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh bên cột điện tại phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đã tử vong.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý